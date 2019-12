ISPOVEST DEVOJKE KOJA JE IZAŠLA SA GREJSINIM UBICOM: Nisam znala da ona leži mrtva na podu njegove sobe! (FOTO, VIDEO)

Žena koja je otišla na sastanak sa ubicom mlade Britanke Grejs Milejn ispričala je kako je on bio frustriran zbog propale kupovine jer nije mogao da pronađe dovoljno velik kofer za svoju "sportsku opremu".

Ona tada nije znala da je Grejs ležala mrtva na podu sobe u njegovom stanu u Oklandu, Novi Zeland, a jutro pre njihovog sastanka proveo je tragajući za koferom u koji bi stavio telo.

Neimenovana žena, koja je dala izjavu o sastanku preko Tindera sa muškarcem koji je zadavio 22-godišnju Grejs, ispričala je kako se sa njim srela u baru u centru Oklanda, gde je on pričao o "seksualnoj igri koja je završila pogrešno", što je kasnije bila odbrana korišćena na njegovom suđenju.

Takođe je tvrdio da ima prijatelje u policiji koji su rekli da imaju problema sa telima zakopanim kod planinskog venca Vejtaker, istom mestu na kojem je kasnije pronađeno Grejsino telo.

Žena, bivša novinarka, istakla je da je sa strašću pratila kriminalističke serije. Iako je prvo mislila da je priča muškarca s kojim se sastala trivijalna, konverzacija je ubrzo postala veoma morbidna, a njoj je bilo sve neprijatnije. Čak je slagala kako bi skratila sastanak i otišla što dalje od njega, piše Miror.

Ona je navela da je osetila da mora da podeli svoju priču nakon što je otkrila šta je uradio Grejs i shvatila da su njeni instinkti bili tačni. Ubica je tvrdio da je Grejs umrla nesrećnim slučajem tokom seksa, međutim prošlog meseca porota je zaključila da ju je ubio. Stavio je njeno telo u kofer i sahranio je u plitkom grobu kod planine.

Novinarka je opisala da je tokom njihovog sastanka on delovao rezervisano i opisala da je bio krupan, atletski građen 27-godišnji muškarac. Kako je navela, na brzinu je popila svoje pivo i postala nervozna kako je on počeo da priča o bizarnim temama, od otrovnih zmija do nesreća tokom seksa.

"Konverzacija je počela kao prosečan sastanak preko Tindera – aktivnosti od prethodnog jutra. Kupovao je kofer sa točkovima i bio frustriran što nije mogao da nađe dovoljno velik za svoju sportsku opremu. Izgledao je kao muškarac koji se bavi sportom. Nije mi dobro kad pomislim za šta je taj kofer u stvari korišćen", navela je ona.

Ubica je ženi rekao da poznaje policajce koji se muče da pronađu tela zakopana kod planine, jer psi ne mogu da ih nanjuše ako su na dubini većoj od metar.

Novinarka je ostala sat vremena na sastanku kako ne bi ispala nepristojna, iako je i ranije poželela da ode. Razgovor je, međutim, postao još čudniji. Ubica joj je rekao da ima prijatelje među tužiocima, na šta je ona pomenula da je izveštavala o suđenju mladom čoveku zbog ubistva.

"Rekao mi je: 'Čudno kako ljudi naprave jedan pogrešan potez i odu u zatvor do kraja života'" prenela je ona.

Onda je ubica rekao da je čuo priču o momku čija je partnerka želela grublji seks, uz davljenje, ali da je nešto "krenulo pogrešno" i ona je umrla. Rekao je novinarki da je čovek osuđen, ali da mu je bilo teško da vidi smrt žene koju je voleo.

"Bilo je kao da je koristio ovaj sastanak da obradi ono što je uradio… Da li je testirao teorije na meni da vidi koja je najuverljivija?", zapitala je žena, dodajući da je lako mogao da otkaže sastanak u toku dana.

