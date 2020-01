KRADLJIVCIMA BICIKLA SPREMILI PAKAO: Ostavili nečuvan dvotočkaš, a onda krenuli u osvetu (VIDEO)

Snimak pokazuje kako su ispred kuće ostavili bicikl koji nije bio zaključan, a kad bi preko kamere videli da neko pokušava da ukrade, istrčali bi iz kuće s palicama za bejzbol i izudarali lopova, ganjajući ga po ulici.

Policija je otkrila da su to napravili četiri puta te da ni jedan lopov u pokušaju nije pretrpeo ozbiljnije ozljede. Situaciju komplikuje i to da ni jedna žrtva napada nije voljna to da prijavi policiji, piše Bored Panda.

Mišljenja ekipe na društvenim mrežama su podeljena. Dok jedni tvrde da bi par trebao završiti u zatvoru zbog napada te da nemaju pravo uzimati zakon u svoje ruke, drugi staju na njihovu stranu tvrdeći da se "žrtvama" ništa ne bi dogodilo da nisu pokušali krasti.

Kurir.rs/Index.hr Foto: Screenshot YT

