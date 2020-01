KRALJICA ODUZIMA SVE TITULE HARIJU I MEGAN: Bračni par hoće da zbriše, evo gde će živeti! Prava bura u Britaniji (VIDEO)

Dokaz za to je, navode, to što im se u zvaničnom saopštenju obratila samo sa Hari i Megan, a nije naglasila njihove zvanične titule - vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, kako je to uvek činila.

Mediji na Ostrvu prenose da kraljica „duboko žali“ zbog odluke unuka da se osamostali i napusti kraljevsku porodicu, ali da je, uprkos tome, odlučila da ga podrži.

"Imali smo vrlo konstruktivan dijalog", poručila je Elizabeta posle sastanka.

U saopštenju posle sastanka kraljica se prvi put paru obratila sa Hari i Megan, što, po poznavaocima, navodi da će njih dvoje posle tranzicionog perioda ostati bez titula vojvode i vojvotkinje od Saseksa koje su im dodeljene posle venčanja. To ne bi trebalo da predstavlja problem riđokosom princu, jer je on sam insistirao da njegov sin Arči posle rođenja ne dobije titulu princa.

Iako se u saopštenju navodi da će Hari i Megan nakon Megzita živeti malo u Britaniji, a malo u Kanadi, njihovi prijatelji tvrde da će se preseliti u Los Anđeles.

Iskulirali Trampa

Prijatelji vojvode i vojvotkinje od Saseksa navode da je upravo Megan ta koja insistira na selidbi u Los Anđeles, u grad u kom je odrasla i gde joj živi majka.

Megan je rešena da se vrati svom poslu - glumi, a Los Anđeles je prestonica svetske filmske industrije. Međutim, što se tiče političkih stavova, ona je zakleti demokrata i otvoreno je kritikovala Donalda Trampa tokom predizborne kampanje.

Uz to, princ Hari i Megan su namerno prošle godine propustili Trampovu posetu Velikoj Britaniji i prijem u Bakingemskoj palati.

"Nema žurbe, selidba u Los Anđeles je za Harija i Megan deo dugoročnog plana. Njihova druga kuća trenutno je Kanada. Pri objavljivanju planova da napuštaju kraljevsku porodicu namerno su naveli Severna Amerika jer im je Los Anđeles krajnji cilj", rekao je izvor blizak paru, koji je želeo da ostane anoniman.

Kanađani se bune, neće da plaćaju čuvare Kanadski premijer Džastin Trudo izjavio je da je ostalo još dosta toga da se dogovori o nameri princa Harija i Megan Markl da u narednom periodu žive šest meseci godišnje u Kanadi. - Imamo još mnogo toga da se dogovorimo - poručio je Trudo, odbivši da potvrdi da je kanadska vlada spremna da plati troškove obezbeđenja poznatog para, koji su procenjeni na 500.000 funti. Na društvenim mrežama već je pokrenuta velika kampanja jer građani u Kanadi ne žele da se njihov novac od poreza troši na čuvanje britanskog princa i njegove porodice.

Ukratko Megan je demantovala tvrdnje da joj je bilo zabranjeno da prisustvuje vanrednom sastanku kraljevske porodice. Princ Čarls je prijateljima poručio da mlađem sinu više neće bezuslovno godišnje davati 2,3 miliona funti. Britanske kladionice procenjuju da Hari i Megan imaju sada četiri puta veće šanse da se razvedu u narednih pet godina

ANALIZA Šest tačaka Šta je kraljica poručila - Zna se ko je gazda u porodici Britanski mediji su u šest tačaka izneli analizu saopštenja kraljice Elizabete Druge posle kriznog sastanka. foto: Profimedia 1 Danas je moja porodica imala konstruktivan dijalog o budućnosti mog unuka i njegove porodice. Analiza: Iako je bila duboko povređena jer je unuk nije prethodno obavestio o planovima, kraljica je u prvoj rečenici istakla da je ona gazda u porodica, ali da je takođe majka i baka. 2 Moja porodica i ja u potpunosti podržavamo želju Harija i Megan da stvore novi život kao mlada porodica. Analiza: Obraćanje bez titula znači da je došlo do krize u porodici i navodi na to da će par izgubiti kraljevske titule u budućnosti. 3 Iako bismo želeli da oni ostanu punopravni članovi kraljevske porodice, poštujemo i razumemo njihovu želju da žive nezavisno i ostanu deo moje porodice. Analiza: Kraljica je jasno stavila do znanja da je povređena, a ovom odlukom Hari više neće biti sastavni deo budućih planova kraljevske porodice. 4 Hari i Megan su jasno su dali do znanja da ne žele više da se oslanjaju na javne fondove u svom budućem životu. Analiza: Finansijski detalji nisu dogovoreni, Hari i Megan imaju veliki potencijal, ali kraljevska porodica ne želi da umanji vrednost svog brenda. 5 Dogovoren je tranzicioni period u kome će mladi par provoditi vreme u Kanadi i Ujedinjenom Kraljevstvu. Analiza: Par je već odlučio da se preseli i kraljica ne može da im naredi da se vrate, već se nada postizanju novog dogovora. 6 Moja porodica ima složena pitanja da rešava i ostalo je još puno posla da se obavi, tražila sam da se konačne odluke donesu u bliskoj budućnosti. Analiza: Kraljica priznaje da je u nepoznatim vodama, ali jasno stavlja do znanja da je rešena da njeni pomoćnici rade prekovremeno kako bi se iznašlo rešenje.

