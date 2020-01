PONIŽAVAJUĆI KRAJ MEDVEDEVA, NIJE NI ZNAO DA ĆE BITI SMENJEN! Uspon i pad čoveka koji nije pobegao od PUTINOVE SENKE!

Odluka Vladimira Putina da prihvati ostavku premijera Dmitrija Medvedeva nije iznenađujuća, jer već neko vreme njegov položaj u vladi nepovratno tone.

Bilo je neprijatnih javnih trenutaka. Medvedev je u više navrata snimljen kako drema tokom Putinovih obraćanja. To bi mu možda i bilo oprošteno, ali sve glasnije optužbe o ličnoj korupciji bile su kobne za njegovu reputaciju i dovele su do toga da ga Putin na mestu premijera zameni sa poreskim zvaničnikom Mihailom Mišustinom.

U videu iz 2017. godine, koji je na Jutjubu pogledalo 33 miliona ljudi, lider ruske opozicije Aleksej Navaljni optužio je Medvedeva da tajno poseduje palate, jahte i italijanski vinograd, piše Gardijan.

Korupcija nije neuobičajena među najvišim zvaničnicima Kremlja. Medvedev je ove tvrdnje odbacio kao "besmislicu", ali su one ipak bile dovoljno štetne u vreme kada je životni standard običnih Rusa drastično pao, kao posledica zapadnih sankcija nakon Putinove aneksije Krima.

Čini se da Putinov ustavni potres koji je najavio u govoru u sredu znače kraj Medvedovljeve karijere u prvim političkim redovima. Njegovo novo radno mesto biće na novoizmišljenoj funkciji zamenika šefa Saveta bezbednosti.

To je ponižavajući kraj za čoveka koji je bio i na poziciji trećeg predsednika Rusije, posle Putina i Jeljcina. Kada je 2008. godine došao na to mesto, zapadni posmatrači su uzalud tražili znakove da je on liveralnija figura od Putina. Nakon što je pokušala da resetuje odnos sa Moskvom, Obamina administracija je zaključila da se razlike samo stilske prirode.

Putin je tada imao stari premijerski posao Medvedeva, za koga su se svi pitali koliko je zaista u Kremlju.

Tada je kružila poznata šala - Medvedev sedi na vozačkom mestu automobila, ali ne vidi volan. Okreće se ka Putinu na zadnjem sedištu i pita gde je volan. Putin izvadi iz džepa daljinski upravljač i kaže: "Ja ću voziti".

Anegdota je ilustrovala istinu koju su u sredu shvatili i obični Rusi i kremljska elita - Medvedev tokom duge političke karijere nikada nije uspeo da pobegne od Putinove senke.

Druga prikladna šala bila je da je on Robin, ako je Putin Betmen.

Do 2010. godine već je nestala nada da će Medvedev doprineti liberalizaciji ruskog društva. Njegovi progresivni govori nisu pretočeni u konkretna politička dela, a Putin je povlačio konce, naročito na polju antizapadne spoljne politike.

Na mesto predsednika Putin se vratio 2012. godine, a Medvedev na mesto poslušnog premijera.

Politički uspon Medvedeva potpuno je bio vezan za Putinov. Obojica su došla iz sovjetskog Lenjingrada, današnjeg Sankt Peterburga. Dok je Putin imao teško detinjstvo, Medvedev je odrastao nešto lagodnije. Dizao je tegove i slušao britanske rokere "Dip parpl", koji će kasnije za njega svirati u Kremlju.

Prvi put su se sreli 1990. godine kada je Putin bio na čelu komiteta za spoljne poslove, a Medvedev je radio kao njegov savetnik. Postali su bliski prijatelji.

Putin, osam godina stariji i sa sovjetskim pogledom na svet, bio je dominantna figura u njihovom odnosu. Ta dinamika će trajati 30 godina.

Sada kada je Medvedev odstupio, Rusija nakon 2024. godine može da očekuje samo više Putina.

NIJE NI ZNAO DA ĆE BITI SMENJEN

Medvedeva očigledno nije očekivao da će biti smenjen 15. januara. To pokazuje i činjenica da je njegov pres-sekretar, samo dan pre smene, saopštio novinarima na kojim će skupovima premijer učestvovati u narednih desetak dana, pišu Večernje novosti.

Iako je podržao predsednika koji želi da uvede promene neosporno je da se na licu Medvedeva videlo da je bio u šoku zbog smene o kojoj nisu znali ništa ni ministri u njegovoj vladi jer su bili naknadno pozvani da im se to saopšti.

Kao što su "Novosti" pisale u više navrata sva sociološka istraživanja su pokazivala pad rejtinga vlade i premijera Medvedeva. To je bilo u direktnoj vezi sa padom standarda građana. Pogotovo su bili nezadovoljni penzioneri, a oni su najaktivniji deo glasačke populacije i ima ih oko 40 miliona.Uostalom nije tajna da u Rusiji po službenoj statistici ima oko 20 miliona ljudi koji se smatraju sirotinjom jer imaju mesečna primanja manja od 150 evra.

U četvrtak se prvi put otvorenije govorilo da je vlada smenjena zato što se nisu dobro realizovali Putinovi majski ukazi. Lepo sročeni nacionalni projekti se nisu ostvarivali kako je bilo predviđeno i sve su bili glasniji kritičari vlade na čijem je čelu bio Medvedev.

Kurir.rs/Blic/Novosti

Kurir