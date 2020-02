ISPLIVALI TAJNI DETALJI! OVAKO JE TRAMP ŠOKIRAO KIMA: Pogledaj kroz prozor, onaj leteći tanjir ćete pratiti svuda!

Priča o „vanzemaljskom brodu“ nesvakidašnjeg oblika uzburkava javnost od 14. novembra 2004. godine, kada su letelicu prvo zapazili američki piloti sa nosača borbenih aviona „Nimic“, a kasnije i drugi.

Donald Tramp lično zna za takozvani „Tik tak vanzemaljski brod“, tvrdi se u senzacionalnom otkrovenju bivšeg eksperta za vazduhoplovne snage SAD Marka Turbera, koji je istakao detalje u emisiji „Šou skrivenih istina“ sa Džimom Breslom.

On tvrdi da je letelica neverovatne brzine upotrebljena u spornoj situaciji sa nuklearnim programima između SAD-a i Severne Koreje, kada je američka vojska upotrebila „vanzemaljski brod“ da demonstrira silu severnokorejskom lideru Kimu Džong-unu.

„Specifičnosti su čuvane u strogoj tajnosti, ali Kim Džong-unu je stavljeno do znanja da će letelica da se pojavi tamo gde se on nalazi“, rekao je Turber, pokušavajući da opiše potencijalnu situaciju u kojoj Tramp govori severnokorejskom lideru o poletanju „vanzemaljske letelice“:

„Pogledaj kroz prozor. Želim da ti pokažem nešto“.

Prema Turberovim rečima — navodna demonstracija sigurno je imala bar kratkotrajni efekat na Kim Džong-una, koji je nakon toga privremeno obustavio testiranje raketa.

„Koliko znam, od tog trenutka razgovori su postali konkretniji i više nije bilo lansiranja raketa“, objasnio je Turber. Od trenutka kada je takozvana „vanzemaljska letelica“ prvi put viđena 2004. godine, rasprava o njenom poreklu nije prestala. Štaviše, ponovo je dospela u žižu javnosti kada je pilot borbenog aviona sa nosača aviona „Nimic“ 2017. godine dostavio snimak letelice „Njujork tajmsu“.

Piloti sa tog nosača aviona tvrdili su da se letelica kretala do tada neviđenim brzinama, što je u javnosti prouzrokovalo sumnje — od te da nije sa naše planete i da je povezana sa „malim zelenim ljudima koji su tamo negde“, sve do one da je u pitanju tajna vojna letelica.

Pilot američkih vazdušnih snaga koji je snimio letelicu pomoću infracrvene kamere u borbenom avionu prvi put je progovorio o tome krajem 2019. godine. Govoreći za magazin „Njujork“, istakao je „neuhvatljivu“ prirodu letelice, upućujući na to da „Tik tak“ nije deo tajnog projekta.

(Kurir.rs/Sputnjik Srbija/Foto ilustracija: Profimedia)

