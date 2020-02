KORONAVIRUS ODNEO VIŠE ŽIVOTA OD SARSA: Do sada 811 mrtvih, a ako se epidemija proširi na Afriku tek sledi pakao

Broj obolelih se popeo na 34.947, a 99 odsto njih je u Kini. Do sada se oporavilo 2356 ljudi.

Van Kine zaraženo je više od 330 ljudi u 27 država i regija. Na području Evrope najnoviji slučaj zaraze pojavio se u skijaškom odmaralištu Gornja Savoja na jugoistoku Francuske, gde je obolelo pet britanskih državljana koji su odseli s osobom koja je nedavno posetila Singapur.

Veliko je pitanje kolika je tačno smrtnost novim koronavirusom. U Vuhanu, gde je sve počelo, smrtnost je 4,1 odsto, dok je u široj pokrajini Hubej 2,8. Na području cele Kine smrtnost je tek 2 odsto.

Procene stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije (WHO) ukazuju kako je verovatno već zaraženo oko 100.000 ljudi. Poseban problem je opasnost od širenja virusa na Afriku, gde lokalne zdravstvene ustanove nisu pripremljene za veću epidemiju.

Do sredine ove nedelje samo su dve laboratorije na celom kontinentu, jedna u Senegalu i jedna u Južnoafričkoj Republici, bile opremljene za testiranje uzoraka kako bi identifikovale koronavirus. Do danas su se pripremile i laboratorije u Gani, Nigeriji, Sijera Leoneu i na Madagaskaru, a WHO je poslala priručnu opremu u 29 laboratorija širom Afrike.

Potencijalni slučajevi zaraze već su prijavljeni u Keniji, Etiopiji, Obali Slonovače, Gani i Bocvani. U Ugandi ministarstvo zdravlja je stavilo u karantin više od 100 ljudi koji su doputovali avionom iz Kine.

