PUTIN ČESTITAO DAN POBEDE Preci su dali svoje živote da bismo živeli mi, beskrajno smo im zahvalni zbog te žrtve (VIDEO)

"Preci su dali svoje živote da bismo živeli mi. Duhovno i moralno značenje Dana pobede je ogromno, to je naša istorija i naš ponos. To je istorija naše zemlje, svake porodice, to je deo naše duše koju smo nasledili od naših očeva i i majki, od naših baba i deda", rekao je Putin u obraćanju ispred večite vatre kraj zidina Kremlja.

"Danas mi dobro znamo kakav značaj postupaka naših predaka. Oni su za našu domovinu učinili toliko da to ne može da se izmeri, da se plati, oni su spasli našu domovinu o živote mnogih generacija, oslobodili Evropu, odbranili svet. Beskrajno smo im zahvalni zbog te neverovatne žrtve koju su podneli", naglasio je.

Putin je takođe naveo i da cela Rusija veoma dobro zna da je nepobvediva kada je ujedinjena.

"Mi znamo i tvrdo verujemo u to da smo nepobedivi kada smo zajedno", naglasio je Putin.

Nakon obraćanja Putin je objavio minut ćutanja u znak sećanja na sve žrtve Drugog svetskog rata

Podsetimo, iako su tradicionalna vojna parada i druge manifestacije povodom Dana pobede u Rusiji odložene zbog pandemije virusa korona, iznad Crvenog trga će na Dan pobede ipak proleteti 75 aviona i helikoptera.

Kurir.rs/Sputnjik

Foto: Profimedia

Kurir