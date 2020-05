NOVA FAZA PANDEMIJE Mere popuštaju, a negde opet raste broj zaraženih: Scenario o potpunom nestanku virusa nije realan

Nagli porast broja zaraženih u Južnoj Koreji doveo je do zatvaranja noćnih klubova u Seulu. Liban je skratio policijski čas, pa ga opet pooštrio, nakon što su brojke skočile ovog vikenda. Nemački lideri pitaju se da li su ublažili mere prerano, jer su ulice i parkovi u zemlji puni, a čini se da stopa zaraze ponovo ubrzava.

Dobrodošli u sledeću fazu pandemije korona virusa.

Krive su zaravnjene u mnogim zemljama, a strogi karantini, uvedeni da bi se smanjio pritisak na preopterećene zdravstvene sisteme, polako popuštaju. Blaži režimi mera dočekani su sa olakšanjem u mnogim zemljama, poput Francuske, Velike Britanije i Španije. Ekonomske i socijalne posledice masovne izolacije svakim danom su sve vidljivije.

Međutim, problem je i dalje sa nama. Opaki virus se slobodno kreće u našim zajednicama, i što se više ljudi budu sretali, brže će se širiti.

Naučnici nisu iznenađeni skokovima u brojkama u Kini, Irani ili drugim zemljama koje su proteklih nedelja ublažile restriktivne mere.

"To je zabrinjavajuće, ali potpuno očekivano. To je neizbežna posledica ponovnog dopuštanja društvenog mešanja", rekao je za "Gardijan" Ijan Džouns, profesor virologije na univerzitetu Riding.

Njegov kolega sa Univerziteta u Kvinslendu, Ijan Mekej, dodaje da je to "deo pogodbe".

"Puno je ljudi koji nemaju simptome, ili su oni vrlo blagi. Dokle, ako dozvolite ljudima da se ponovo okupljaju, gledaćemo kako se sve više ljudi razboljeva", kaže Mekej.

Bez vakcine, epidemiolozi predviđaju da će virus tinjati narednih nekoliko meseci, moguće i godina. A "požari" će izbijati na mestima gde je došlo do rizičnih okupljanja, kao što je sahrana u Francskoj koja je izazvala porast u broju slučajeva ili fabrike za pakovanje mesa u Nemačkoj i Americi u kojima se virus širio prošle nedelje.

Restriktivne mere će najverovatnije biti ublažavane i pooštravane kako se nova žarišta budu buktala ili se gasila.

"Nova faza podrazumeva to da živimo sa koronom. Mislim da scenario o potpunom nestanku virusa nije realan. On će biti prisutan, samo je pitanje na kom nivou. Moraćemo da odredimo koja stopa širenja je prihvatljiva za društvo i koje strategija moramo da donesemo kako bi one bile što niže", objašnjava Džouns.

Te strategije će svakako podrazumevati masovno testiranje, usvajanje maski kao neophodnog rekvizita za izlazak iz kuće, kao i onoliko socijalnog distanciranja koliko bude praktično izvodljivo.

Prva faza je podrazumevala borbu za živote i zdravstvene sisteme, dok druga faza nameće pitanja na koja nije lako dati odgovore.

"Želimo da vratimo ljude na posao, ali će to imati svoju cenu. Ultimativna cena toga biće ljudski životi, jer znamo da, kako se povećava broj zaraženih, raste i stopa smrtnosti", rekao je Mekej.

Narednih nedelja praktično će biti sprovedeno najveće istraživanje javnog zdravstva u istoriji. Sve zemlje pomno posmatraju ostale i uče iz njihovih grešaka ili napretka.

"Kao da sasavljamo knjigu pravila na osnovu onoga što naučimo na primeru svake zemlje. To je jedan ogroman eksperiment sačinjen od mnoštva malih eksperimenata u svakoj državi i svakoj regiji", dodaje Mekej.

Vremenom će lista "sigurnih aktivnosti" rasti, a u idealnom slučaju, društva će biti bolja u upravljanju rizikom kod aktivnosti koje jesu opasne, ali su i neophodne.

Protekla nedelja dala je neke tragova. Slučaj Južne Koreje, na primer, pokazao je da su noćni klubovi, gde su ljudi zbijeni, a inhibicije su im smanjene alkoholom, očigledna mesta za masovno prenošenje virusa. U većini zemalja klubovi su i dalje zatvoreni, ali će neka društva možda proceniti da je rizik vredan održavanja tih poslova u životu.

Zemlje koje su najuspešnije "poravnale krive", poput Australije i Novog Zelanda, pružaju kontrolisana okruženja koja su najpogodnija za ispitivanje. Na primer, videćemo da li će to što su ljudi išli u šoping u Australiji ove nedelje dovesti do porasta brroja slučajeva, a to će pružiti dragocene informacije ostalim zemljama.

Neki od problema koji nas ćekaju u novoj fazi već su se javili. Britanci su, tako, potpuno zbunjeni ublažavanjem mera i ne znaju šta je dozvoljeno, a šta nije. Nemačka, koja je bila pošteđena velikog broja preminulih, sada ima problem da ubedi svoje građane da se i dalje pridržavaju socijalne distance.

U mnogim zemljama koje nemaju izgrađenu mrežu socijalne sigurnosti, pritisak za ekonomskim oporavkom može biti toliko jak da vlade potpuno odustanu od "eksperimenta".

Prvi koraci ka izlasku iz pandemije napravljeni su u mnogim zemljama, ali je izvesno da će put biti dug i pun prepreka. On će trajati sve dok brzina prenošenja ne bude toliko mala da se virus potpuno ne ugasi, ili dok vakcina ne bude pronađena.

