BIVŠI VOĐA FRANCUSKIH SPECIJALACA NA KIM I PRIJATELJ SRBIJE: O teorijama zavera, poreklu KORONE, hlorokinu! ŠOK INTERVJU

Sada sam relativno dobro. Čudno je što još nije sve gotovo. I dalje, s vremena na vreme, osećam manje smetnje. Moja supruga više od mene. Imam disajne probleme i druge simptome koji su manje jaki, ali su i dalje tu. Smenjuju se usponi i padovi. Gadan je ovaj virus.

Tim rečima, ekskluzivno, za "Novosti", u prvom razgovoru posle preležane korone, opisuje svoje stanje Žak Ogar, nekadašnji vođa francuskih specijalaca koji su prvi ušli na Kosovo i Metohiju posle bombardovanja naše zemlje 1999.

- Sredinom marta smo osetili prve simptome. Prošli smo tri veoma teške nedelje. Prvi dani aprila su bili zaista komplikovani. Imali smo visoku temperaturu, veliki zamor, bolove u grudima, rebrima, leđima, vratu, glavi... Nismo osećali ukus hrane. Izgubio sam deset kilograma. Čak je i piti vodu bio napor. U jednom trenutku moja supruga i ja smo se zapitali hoćemo li preživeti. Sada smo daleko bolje, čak pomalo, s maskama, izađemo i iz stana, da se prošetamo, ili u nabavku. Ali, to još nije naše pravo stanje - kaže Ogar.

Je li teže bilo boriti se protiv separatista na Kosovu ili protiv virusa korona?

- Sve je pre svega pitanje organizacije, strategije i logistike. Definišete strategiju, odredite sredstva koja su vam potrebna i način kako ćete ih sprovesti. U Francuskoj ništa od toga nije funkcionisalo kad je izbila epidemija. Do početka aprila su govorili da maske ničemu ne služe! Na Kosovu je bila druga stvar. Bio sam operativan. Kad me je ophrvala korona, izgubio sam fizičku snagu. To mi se nikada pre nije dogodilo. Važan je i moral. Ako ga imate, imate i snagu da mislite. U pravom ratu je drugačije. Na Kosovu sam uvek imao potpune fizičke i intelektualne sposobnosti.

Šta mislite o poreklu ovog virusa?

- Možda grešim, ali, na osnovu informacija koje sam mogao da dobijem, mislim da su vršena istraživanja i da je virus izašao iz laboratorije, slučajno. Ne mislim da je postojala namera. Ne verujem u američku propagandu da je Kina imala nameru da zarazi ceo svet, počevši od njih samih. Kinezi u početku nisu rekli celu istinu, ali sve obaveštajne i diplomatske službe su znale šta se događa. Francuski obaveštajci su još u decembru informisali Pariz, ali niko na to nije obraćao pažnju. Ljudska greška se događa, ali je trebalo reagovati odmah.

Ne verujete u teoriju zavere?

- Ne mislim da je ovo bilo planirano. Ali, evidentna posledica epidemije će biti povratak hladnog rata, ovoga puta između SAD i Kine. Već je tu. Amerikanci će ga izazvati, na osnovu optužbi koje u poslednje vreme neopravdano iznose prema Kini. Možda je to i izgovor, jer ide u korist Trampu, u predizbornom periodu. Omogućuje mu da prikrije neke probleme. U isto vreme, iskren je kad kaže da je obnovio američku privredu i da je ovaj virus uništio njegov petogodišnji rad.

Verujete li da je moguć bioteroristički napad u svetu za nekoliko godina, kao što neki predviđaju?

- Zahvaljujući nuklearnom odvraćanju, nikada nisam verovao u nuklearni rat. Zato ni danas ne verujem u rat između SAD i Kine, iako su razmenjene teške reči. Ne verujem da će to izmaći kontroli, jer nije ni u čijem interesu.

A mogu li teroristi da nas ovako iznenade?

- Terorizam neće tek tako nestati. Uvek ima ljudi koji ga koriste za ostvarenje svojih ciljeva. Postojao je i, nažalost, postojaće. Ali ni ovde ne verujem u mogućnost biološkog rata. Terorizam je oružje siromašnih.

Hoćemo li uskoro da se oslobodimo korone?

- Stanje se poboljšava, virus slabi i uveren sam da će, što se Francuske tiče, uskoro nestati. To ne znači da ne može ponovo da se pojavi, kao što se grip javlja svake zime. Ali, mislim da ćemo u julu ponovo pronaći normalan život.

Je li bilo potrebno zaustaviti čitav svet zbog korone?

- Karantin je sredstvo iz srednjeg veka, kada su vladale kuga i kolera. Sada je uveden zato što ništa nismo pripremili, predvideli i što nas je preplavio efekat mondijalizma. Pribeglo se izolaciji jer nije postojalo ništa drugo. Bilo je to manje zlo. Uništili smo ovako privredu, ne znam kako će se svet uzdići iz svega ovoga. Čudno je to da tako razvijena planeta nije u stanju da se izbori s virusom. SAD i Kina su velike sile, ekonomske i vojne, a nisu uspele da ga kontrolišu. Uspećemo, na kraju, ali uz veliku cenu.

Profesor Rault kaže da leka ima?

- Dobio sam recept od lekara za hlorokin, ali u apotekama su mi rekli da nemaju pravo da ga prodaju! U Parizu, gde je hlorokin bio zabranjen, bilo je u proseku pet puta više mrtvih nego u Marselju, gde ga je primenjivao profesor Rault. Mnogi moji prijatelji lekari mi kažu da je Rault u pravu. Uzimao sam hlorokin godinama dok sam bio na službi u Africi, i nisam umro. Sad nam govore da izaziva opasnost.

Zbog čega?

- Ne žele da ovaj lek bude tretman protiv virusa korona, jer nije skup. Tableta ne košta ni ceo jedan evro. Vakcina koju nam pripremaju velike laboratorije koštaće 600 ili 700 evra. To sve objašnjava. Vlasti su ovde potpuno u konfliktu interesa sa farmaceutskom industrijom. Bivša ministarka zdravlja Anjes Bizen i njen muž su bili akcionari laboratorije u Vuhanu. Problem je poludeli kapitalizam. Sve je u novcu, poslovima po svaku cenu, a zdravlje ljudi je u drugom planu. Revoltiran sam takvim društvom.

U Francuskoj je korona odnela mnogo života...

- Kada sam osetio prve simptome, odmah sam hteo da se testiram i uzmem masku, ali nije bilo ni jednog ni drugog. Kada je bolest uzela maha, rekli su nam da zovemo Hitnu pomoć. Greška francuskih vlasti je što nisu uspostavile pravu strategiju, analizirale opasnost, testirale stanovništvo, obezbedile maske. Mnogi to u Francuskoj misle. Podneto je više od 600 tužbi protiv predsednika Makrona, premijera Eduara Filipa, bivšeg i sadašnjeg ministra zdravlja Anjes Bizen i Olivijea Verana. Trenutno su zaštićeni imunitetom, ali verujem da će odgovarati pred sudom kada više ne budu na funkcijama.

Ipak, nisu odgovorni za sve, zdravstveni sistem se urušava već godinama?

- Tačno je. Ali, bili su opomenuti još u decembru. A do poslednjeg trenutka, nedelju dana pred uvođenje karantina, Makron je išao u pozorište bez maske i govorio da je sve u redu i da nema rizika, kao da je reč o malom gripu. Nisu govorili istinu. Neverovatno je kako ovako razvijena zemlja nije u stanju da najelementarnije zaštiti sopstveno stanovištvo. Čekali su tri meseca da započnu mere.

