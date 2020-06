PUTIN O DEŠAVANJIMA U SAD: Njihove duboke unutrašnje krize se vide još od Trampove pobede! Pobeđeni su svašta pokušali!

"Pokušavam vrlo pažljivo da komentarišem ili bolje da ne komentarišem ono što se dešava u SAD ili drugim zemljama. Ono što se tamo dogodilo je ispoljavanje nekih dubokih unutrašnjih kriza. Zapravo, mi to vidimo već duže vreme. Od dolaska na vlast aktuelnog predsednika, kada je očigledno pobedio na potpuno demokratski način. A pobeđena strana izmislila je svakakve priče, samo da bi dovela u pitanje njegov legitimitet“, rekao je Putin za televiziju Rusija 1.

foto: EPA / Aleksey Nikolsky / Sputnik /Kremlin Pool

Ruski lider bio je iznenađen reakcijom guvernera nekih država na naredbe Donalda Trampa.

"Šta je to demokratija? To je vlast naroda, to je tačno. Ali ako narod bira vrhovne organe, tada najviši organi vlasti, koji su dobili poverenje naroda, imaju pravo da grade rad izvršnih organa na takav način koji garantuje interese ogromne većine stanovnika u zemlji. A šta se tamo dešava? Predsednik govori: ‘Treba uraditi tako i tako’, a lokalni guverneri mu kažu da se nosi“, prokomentarisao je Putin.

foto: EPA / SARAH SILBIGER

Kurir.rs / Sputnjik, Foto: EPA / Aleksey Nikolsky / Sputnik /Kremlin Pool

Kurir