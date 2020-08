LUKAŠENKO O PREDSEDNIČKOJ DUŽNOSTI: Za drugačiji način života ne znam, napustio bih to kad bih znao nešto drugo

"Za drugačiji način života ne znam. To je veoma teško, verujte mi, stalno ste na nogama. Napustio bih to kad bi znao nešto drugo. Ali, ja čitav život radim to, to je moj način života. Razmišljao sa o tome. Dobro, nisam predsednik. I šta raditi od ranog jutra?", kaže on u intervjuu za ukrajinsku TV.

Ipak, kako kaže nema nameru da jednog dana piše memoare, jer je, po sopstvenom priznanju lenj.

Predsednički izbori u Belorusiji biće održani 9. avgusta, a Lukašenku će to, ako pobedi, biti šesti mandat.

