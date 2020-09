NOVI PROTESTI U MINSKU: Na skupu protiv Lukašenka uhapšeno pet studenata (VIDEO)

Policija je ušla u zgradu Državnog lingvističkog instituta u Minsku kako bi rasterala demonstrante, koji su se okupili kako bi izrazili solidarnost s kolegama, koji su ranije uhapšeni, prenosi AP.

Univerzitet je pre nekoliko dana upozorio studente da će pozvati policiju ako ne obustave proteste protiv ponovnog izbora predsednika Aleksandra Lukašenka, navodi Rojters.

Na snimcima objavljenim na društvenim medijima, vide se haotične scene pritvorenika, koje odvlače policajci kroz gomilu, navodi Rojters.

Snimci sa društvenih medija pokazuju i kako nekoliko desetina studenata peva pesmu "Do you hear the people sing", himnu protesta iz mjuzikla "Jadnici", stojeći iza belo-crvene zastave, koja je simbol opozicije.

Na drugim snimcima vide se studenti kako prigovaraju policiji dok se uhapšeni odvlače i mole zvaničnika univerziteta da reaguje.

Zaposleni u sektoru informacione tehnologije i druge osobe formirale su "lanac solidarnosti" u različitim delovima Minska, nastavivši da insistiraju na ostavci Lukašenka.

Hiljade studenata učestvovalo je u protestima širom zemlje 1. septembra, prvog dana akademske godine, kao deo talasa protesta protiv pobede Lukašenka na izborima 9. avgusta, za koje opozicija tvrdi da su namešteni.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir