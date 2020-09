LUKAŠENKO NAKON NEMIRA U MINSKU PORUČIO DEMONSTRANTIMA: Ako napravite štetu, morate to popraviti o svom trošku

"Znate šta ostaje nakon svih ovih pogroma na ulicama Minska. To sve dolazi na naplatu. Do sada niko nije razmišljao o tome i niko nije platio. Gubici moraju da se nadoknade kako bi ljudi shvatili da ako napravite štetu, polomite nešto, morate to popraviti o svom trošku", rekao je Lukašenko, prenosi Tas s.

Govoreći o Koordinacionom savetu, on je rekao da to nedavno osnovano telo pokušava da celu opoziciju stavi pod svoju kontrolu i da i tu postoji borba za moć.

"Postoje pokušaji da se oduzme moć", rekao je Lukašenko na sastanku sa članovima generalne kancelarije Tužilaštva.

Kurir.rs/Tanjug

