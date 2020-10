TRAMPOVA NEĆAKA OPET OCRNILA PREDSEDNIKA SAD: Ponovila tvrdnje protivnika njenog strica, kako će on doživeti poraz na izbotima

Predsednik trenutno zaostaje za Bajdenom na anketama i u ključnim državama i postoji zabrinutost da Tramp neće olakšati prelazni rok ako izgubi, priznajući da bi to bilo „neverovatno i odvratno“.

Meri Tramp, koja se početkom ove godine privukla pažnju javnosti zbog pisanja knjige o svom ujaku, rekla je da će predsednik učiniti stvari što je moguće težim jer „gubitak nije prihvatljiva stvar u mojoj porodici“.

Razgovarajući sa Don Lemonom na CNN-u, rekla je:

"Neće to dobro podneti. Gubitak nije prihvatljiva stvar u mojoj porodici. Moj deda je svoje poslovanje i porodicu postavio kao igru sa nultim zbirom, što je značilo da samo jedna osoba može da pobedi, a svi ostali da izgube".

"Da bi pobedio, Donald je bio obučen da radi sve što je trebalo, bilo da je to laž, varanje ili krađa. S jedne strane, očekujemo tešku vožnju, a s druge strane grubu vožnju ako zaista pobedi potpredsednik Bajden.

Lemon tada postavlja Trampu zanimljivo pitanje, da li je ikada videla predsednika da se ponaša na način kao sad. Ona otkriva da „nije“ i dodaje:

"Ne verujem da je to zato što je on gori, mislim da se jedino promenio kontekst. Kada sam poznavao Donalda, prilično mu je uvek nešto prelomilo put. Uvek je bilo nekoga da mu sredi nered. Uvek je bilo nekoga ko bi mu predao stotine miliona dolara da ga spasi. Trenutno je u potpuno drugom svetu, gde niko više ne može da mu pomogne oko zaglavljivanja u koje se neprestano upušta. Mislim da je to pritisak koji oseća".

Lemon je zatim prešao na neobičan trenutak sa Trampovog skupa u Ajovi u sredu, gde je molio žene iz predgrađa da ga vole. Marija veruje da je ovo bio „nekarakterističan znak slabosti“ iz POTUS-a, ali da je malo verovatno da će pridobiti ljude na ovaj način koristeći „mizoginiju i rasizam“.

Kurir.rs/Indy 100

Kurir