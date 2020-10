OVU ANALIZU PENTAGON NE ŽELI DA VIDITE: Knjiga detaljno govori zašto će SAD izgubiti sledeći rat, a krivac je u Vašingtonu! VIDEO

Sto deset godina kasnije, u svojoj Nacionalnoj odbrambenoj strategiji (NDS), Sjedinjene Države, naslednica Britanije kao vodeće svetske sile, izrazile su gotovo identičnu zabrinutost zbog Kine. Iako je NDS zapravo govorio o dva „vršnjačka konkurenta“ - ukazujući na Rusiju Vladimira Putina kao glavnu kratkoročnu pretnju američkim interesima, saveznicima i prijateljima - Kina je to smatrala daleko opasnijim dugoročnim izazovom za Američka bezbednost i vođstvo.

U svojoj važnoj i vrlo čitljivoj knjizi, The Kill Chain: Defending America in the Future of High-Tech Varfare, Kristijan Bros razmatra oboje i dodaje hitnost potrebi da se postupi po njegovim upozorenjima. Bros zna o čemu govori. Kao viši savetnik za politiku Džona Mekejna i direktor osoblja visoko uticajnog komiteta za oružane snage Senata - najmlađa osoba koja je ikada bila na toj funkciji - Bros je bio upoznat sa najosetljivijim obaveštajnim izveštajima koji se tiču kineskog i ruskog vojnog napretka i junaštva. Naročito je pažljivo pratio i pokušavao da utiče - ponekad uspešno, ponekad manje - na strateški, operativni i tehnički odgovor Ministarstva odbrane na izazove koje ove dve države predstavljaju američkoj bezbednosti. Tačnije, njegovo iskustvo na Kapitol Hilu učinilo ga je posebno osetljivim na izuzetan dobitak Kine, često nedozvoljenim sredstvima, u sferama sajber-a, svemira, umrežavanja i naprednog računarstva u svim oblicima.

Poruka Bros-a ne odnosi se samo na potrebu prepoznavanja visokotehnoloških pretnji koje Kina i Rusija predstavljaju Sjedinjenim Državama; podjednako se radi i o američkom tridesetogodišnjem samozadovoljstvu i njegovoj nesposobnosti da održi nadmoćno tehnološko vođstvo koje je držalo na kraju hladnog rata. Taj trag mu je omogućio da dominira onim što Bros naziva „lancem ubijanja“, terminom koji se široko koristi u vojsci, ali, kako on s pravom primećuje, malo ko izvan vojske nije nikada čuo za to “. Jednostavno rečeno, lanac ubijanja uključuje „sticanje razumevanja o tome šta se dešava [gde god se vojska takmiči ili je u sukobu] ​​... donošenje odluke o tome šta treba učiniti ... i ... preduzimanje radnji koje stvaraju efekat za postizanje i cilj.

Štaviše, dodaje, „iako taj efekat može uključivati i ubijanje, češći rezultat su sve vrste nenasilnih i nesmrtonosnih radnji koje su od suštinske važnosti za prevagu u ratu ili kratkoročnim vojnim sukobima tokom rata“.

Bros tvrdi da je takozvani američki „unilateralni trenutak“, tokom kojeg je, prilično neljubaznim rečima francuskog ministra spoljnih poslova Huberta Vedrinea 1999. godine, Amerika bila „hiper sila“, administracije obe stranke učinile su premalo da održe američko majstorstvo lanac ubijanja. Konkretno, nisu uspeli da iskoriste zapanjujući napredak koji je komercijalni sektor visoke tehnologije postigao u onome što je postalo poznato kao „informaciona revolucija“. Štaviše, činilo se da je savezna vlada gotovo ravnodušna prema sve većem otuđenju tog eksplozivnog sektora, koji od Ministarstva odbrane naziva „Silicijumskom dolinom“. Kao rezultat, Kina i u nešto manjoj meri Rusija tehnološki su napredovale, dok je u relativnom smislu Amerika mirno stajala. Pritom obe države prete da će prekinuti američki lanac ubijanja kako bi ostvarile svoje strateške ciljeve.

Rusija pod Vladimirom Putinom nastoji da povrati svoje mesto velike sile čiji se globalni doseg može proširiti dalje od istočne i centralne Evrope i Bliskog istoka. Kineski ciljevi su u prvom redu iseljenje Sjedinjenih Država iz istočne Azije, čime se osigurava njihova dominacija nad čitavim regionom. Zapravo, ona želi proširiti svoju sferu vojnog uticaja i dalje od zapadnog Pacifika dokle god mogu da dosegnu i njeni kopneni i pomorski „putevi svile“.

Brosova zabrinutost zbog zakasnelog iskorišćavanja visokotehnoloških rešenja Pentagona za buduće izazove podsećaju me na takva ponašanja dok sam služio u Pentagonu početkom 2000-ih. Govoreći o ruskom napadu na Ukrajinu 2014. godine, Bros piše da su „Ukrajinci pokušali da se iskopaju u bunkere i rovove, ali su ih Mali zeleni ljudi pogodili termobaričnim bojevim glavama koje su isisale sav kiseonik iz tih zatvorenih prostora, pretvarajući ga u gorivo koje zapalio sve i sve unutra “. Kao kontrolor Ministarstva odbrane (DoD), bio sam upoznat sa svim programima DoD-a. Takođe sam imao mogućnost, iako ograničen od strane Kongresa, da premeštam sredstva unutar i između računa kako bih podstakao projekte koji često iz birokratskih razloga nikada nisu izneti. Jedan od takvih projekata bilo je isto hiperbarično oružje koje Bros opisuje. Oružje je bilo u razvoju u Agenciji za napredne istraživačke projekte odbrane nekoliko godina, ali, zbog birokratske ravnodušnosti, tek je trebalo da vidight dana.

U novembru 2001. godine, kada je Amerika pokrenula operaciju Trajna sloboda protiv Al Kaide i avganistanske vlade koju vode talibani, obratio mi se Ron Sega, tada pomoćnik ministra odbrane za istraživanje i inženjerstvo, koji je tražio sredstva za oružje za koje je tvrdio da će ih baciti teroristi iz svojih avganistanskih pećina. Nazvao ga je hiperbaričnim oružjem i rekao da, ako mogu da ga finansiram, može biti stavljeno na teren u roku od šest meseci. Zatražio je manje od 100 miliona dolara, što je čak i pre dvadeset godina bila zaokružujuća greška u budžetu Pentagona. Shvativši da je oružje žrtva inercije Pentagona - protiv koje Bros posvećuje mnoge stranice kako bi izrazio svoju frustraciju, prebacio sam sredstva koja su bila potrebna Segi. Sledećeg proleća vojska je sa velikim uspehom koristila oružje.

Pete Aldridž, Segin šef kao podsekretar za akviziciju, tehnologiju i logistiku, reklamirao je hipersonično oružje koje je moglo da leti najmanje pet puta brže od zvuka. Zatražio je i dobio sredstva koja će program prebaciti u kasnije faze razvoja. Dve decenije kasnije, američka vojska još uvek nije postavila hipersonično oružje bilo koje vrste.

S druge strane, kao što Bros više puta naglašava u svom obimu, Kina već može da rasporedi raketu DF-17 koja nosi hipersonično klizno vozilo VU-14 i ima domet do 1.550 milja. DF-17, koji je javno predstavljen u oktobru 2019. godine i sada je operativan, predstavlja novu i opasniju pretnju za nosače aviona američke mornarice.

VU-14 nije jedino hipersonično oružje kojem Kina preti da doda svoj arsenal. Na primer, Kina je testirala hipersoničnu krstareću raketu Ksingkong-2 „vaverider“. Zapravo, kao što je primetio podsekretar za odbranu za istraživanje i inženjerstvo Michael Griffin, „u okruglom broju [Kina je sprovela] 20 puta više testova hipersoničnog naoružanja od Sjedinjenih Država tokom poslednje decenije“.

Štaviše, Rusija može biti daleko naprednija od Kine u sferi hipersonike. Rusija je primenila laser Peresvet od decembra 2019. Istog meseca je takođe uvela u upotrebu hipersonični klizajući sistem Avangard, koji je takođe počeo serijsku proizvodnju prošle godine. Konačno, njegova hipersonična balistička raketa Kinžal, koja navodno može da dostigne 10 maha, odnosno 7.672 milje na sat, prošla je uspešno operativno testiranje.

Ipak, HIPERBARIKA i hipersonika predstavljaju najmanji izazov visoke tehnologije sa kojim bi se suočila američka vojska da se sukobila sa onim što NDS naziva „strateškim“ konkurentima. Brosov primarni naglasak je na nemogućnosti Pentagona da iskoristi dostignuća koja je komercijalni sektor postigao u veštačkoj inteligenciji, kvantnom računanju, mašinskom učenju, svemirskim tehnologijama i Internetu stvari. Koristeći metafore koje čine ovaj tehnološki napredak razumljivim laičkom čitaocu, Bros pokazuje da će otkrića koja su se pojavila iz Silicijumske doline i njenih kolega negde u Sjedinjenim Državama promeniti samu prirodu ratovanja, ili, kako Bros kaže, „transformisati karakter vojne moći “.

Svemir će postati centralno pozorište ratovanja, kao što je već bio slučaj sa ciber-om. Veliki broj malih satelita omogućiće stalni nadzor neprijateljskih kretanja. Pored toga, tehnološki napredak će omogućiti da se informacije, koje podržavaju „svest o situaciji“, procenjuju, koordiniraju, određuju po prioritetima i šire u mreže borbenih sistema do tada neslućenim brzinama. Što je najvažnije, ne samo da će mašine izvršavati mnoge zadatke koji su trenutno dodeljeni ljudima, već će to do sada obavljati efikasnije i efikasnije.

Bros pokazuje da ova dešavanja već čine zastarelim za mnoge od onoga što Pentagon smatra najnaprednijim sistemima naoružanja. Ipak, DoD je pokazao šokantno malo interesovanja da kapitalizuje mnoštvo naprednih tehnologija koje proističu iz komercijalnog sektora.

S druge strane, ove tehnologije su ključne za agresivne namere Kine u Aziji. Peking ne samo da želi da uskrati američkim i savezničkim vojnim snagama sposobnost da slobodno deluju - nazvano uskraćivanje pristupa / odbijanje područja (A2 / AD) - u vazduhu i na moru u okviru prvog ostrvskog lanca najbližeg njegovoj obali, koristeći ono što on kaže „Oružje buzdovana ubice“, ali i da proširi svoju sposobnost A2 / AD i do zapadnog Pacifika. Ključni elementi njegove strategije nisu samo kopnene rakete i velika i još uvek rastuća flota, već i svemirski senzori i najnoviji napredak u informacionim i računarskim tehnologijama koji bi umrežili sve njegove vojne sisteme.

Zapravo, stvari krenu po zlu čak i kada Pentagon pokušava da dostigne napredak koji prevladava u komercijalnom svetu. Klasičan slučaj koji Bros primećuje je slučaj napora DoD-a da iznese prevaru trakt za oblak preduzeća koji bi služio celom odeljenju za razliku od samo nekih njegovih komponentnih delova. Da bi to učinio, DoD je pokušao da sklopi ugovor za ono što je nazvao Zajednička odbrambena infrastruktura preduzeća, ili JEDI.

Nekoliko najvećih hi-tech kompanija - uključujući Amazon, Oracle, IBM, Microsoft i Google - izrazilo je zainteresovanost za nadmetanje za najveću nagradu od 10 milijardi dolara. Značajno je da je Google odustao od nadmetanja nakon što su njegovi zaposleni protestovali da rad sa DoD-om krši njegove „korporativne vrednosti“. Iako se činilo da je nagrada neizbežna u leto 2019. godine, postala je predmet kombinacije birokratskih i političkih zavrzlama. Prvo je Oracle protestovao zbog predstojeće nagrade kompaniji Amazon, za koju se činilo da je ugovor „ožičen“. Stariji sudija američkog tužbenog suda odgovorio je stavljanjem nagrade na čekanje. U avgustu 2019. godine, nekoliko nedelja pre nego što je konačno trebalo objaviti pobednika, predsednik Donald Tramp intervenisao je da još jednom stavi nagradu na čekanje, navodno kako bi Mark Esper, koji je nekoliko nedelja ranije potvrđen za ministra odbrane, pregledao ugovor pre nego što je Odeljenje utvrdilo koji ponuđač treba da dobije ugovor.

Kao što primećuje Bros, odeljenje je konačno u oktobru 2019. godine dodelilo ugovor za uspostavljanje oblaka preduzeća, koji se brzo umešao u zvanične proteste zbog javnih nabavki koji su proizašli iz napada Donalda Trampa na jednog od konkurenata, Amazonu i njegovog osnivača Džefa bezosa .

Bezos je vlasnik Vašington Posta, čestog kritičara predsednika, i niko nije smatrao da je Trampova intervencija motivisana više tehnološkom nego političkom zabrinutošću. DoD je 25. oktobra dodelio ugovor kompaniji Microsoft.

Brosov račun o neredu JEDI tu se završava. U stvari, međutim, priča još uvek nije gotova. Amazon se okrenuo i protestovao zbog nagrade zbog korporacije Microsoft. Sledećeg februara 2020. godine, dan pre nego što je Microsoftov sistem trebalo da počne sa radom, savezni sudija zaustavio je svaku dalju aktivnost dok protest nije rešen. Kao odgovor, DoD je obećao sudiji da će brzo ponovo otvoriti ponude za deo ugovora. To, međutim, nije zadovoljilo Amazon. Početkom maja, Amazon je podneo još jedan protest, osporavajući postupanje Ministarstva odbrane u postupku ponovnog razmatranja i tvrdeći da je revizija odeljenja bila suviše nejasna da bi Amazonu dozvolilo da ceni svoju novu ponudu sa bilo kojim stepenom tačnosti. Ipak, DO nije dao naznake da li će revidirati svoj „postupak ponovnog razmatranja“. U međuvremenu, Pentagon nastavlja da radi bez oblaka preduzeća, godinama nakon što je prvi put počeo da prepoznaje potrebu za njim.

Ironija JEDI fijaska je u tome što se, kako primećuje Bros, „informaciona revolucija pomerila izvan oblaka do onoga što se naziva ivično računanje“. Argument potkrepljuje slučajem Nvidia, firme čija je jedinica za obradu grafike u središtu sve većih rezolucija video igara i koja gradi mini superračunare za autonomna vozila. Piše,

Opremljeni dobro obučenim algoritmima mašinskog učenja, Nvidijini računari omogućavaju vozilima da shvate nebrojene događaje koji se svake sekunde dešavaju na zakrčenim putevima i izvode složene, vremenski osetljive radnje, poput manevrisanja gradskim ulicama ... sve ove informacije se obrađuje se tamo gde ga vozilo sakuplja i treba.

Taj proces se naziva ivično računanje; „Bolji opis“, primećuje on, „možda je moždani mozak“.

Nvidijina tehnologija, i njoj slični, nadmašuje najsposobnije računare na brodu najnaprednijih i najsloženijih sistema naoružanja DoD-a. Bros ističe da Nvidijin DRIVE AGKS Pegasus, koji sprovodi 320 biliona operacija u sekundi u automobilu ili kamionu, predstavlja 800 puta veću računarsku snagu lovca F-35, najnaprednijeg aviona DoD-a. Još više zabrinjava to što je, kako primećuje Bros, „u poređenju sa ostalim američkim vojnim programima, kada je reč o inteligentnom sistemu, F-35 je svetlosnim godinama unapred“. Većina sistema naoružanja ne može sama da obrađuje prikupljene informacije. To se odvija negde drugde, i to je dugotrajan i mukotrpan proces koji sprovode ljudi, a ne mašine.

Moglo se pomisliti da će DoD biti nestrpljiv da iskoristi tehnološka dostignuća kompanije Nvidia. Pentagon kontinuirano uverava Kongres i javnost da traži najbliži mogući odnos sa komercijalnim visokotehnološkim sektorom. Ipak, Nvidia ne posluje sa Ministarstvom odbrane. To nije zbog Nvidijine nezainteresovanosti ili ideoloških nedoumica u vezi sa radom sa vojskom. Naprotiv, Nvidia bi veoma volela da se udruži sa DoD-om. Umesto toga, jer DoD još uvek nije razvio doslednu formulu za interakciju sa manjim kompanijama i novoosnovanim preduzećima koja nisu deo njegove tradicionalne industrijske baze.

Kao rezultat toga, Kina je, a ne Sjedinjene Države, ta koja je posvetila ogromne resurse da bi iskoristila ovaj tehnološki razvoj. Nakon što je Pentagon u poslednje dve decenije bio fiksiran na „ratu protiv terorizma“, Kina je molila, pozajmila i ukrala mnoge američki razvijene visokotehnološke sposobnosti u procesu ponovnog pronalaska svoje vojske da bi se takmičila pod jednakim uslovima sa Sjedinjenim Državama i da prekinu američki „lanac ubijanja“.

Bros se trudi da istakne da mašine neće u potpunosti zameniti ljude na bojnom polju. Umesto toga, mašine će omogućiti ljudima da se usredsrede na strategiju i da optimizuju i operacije i taktike. Takođe smatra da je od ključne važnosti da nove tehnologije budu podvrgnute dovoljnom operativnom testiranju da bi se zajamčilo poverenje trupa na terenu. Bros priznaje da mašine neće biti ništa bolje od algoritama koji ih kontrolišu i da će biti izložene greškama. Ipak, uz adekvatno testiranje, mašine će biti daleko manje sklone greškama od ljudi koji bi najverovatnije bili preplavljeni masom informacija koje moraju da procene u najkraćem mogućem roku. Zapravo, u odsustvu brzih mreža za povezivanje, ljudi bi to uglavnom morali da urade bez mogućnosti da spoje svoja otkrića sa materijalom koji drugi sistemi možda generišu istovremeno.

Iako DoD još uvek nije u potpunosti iskoristio komercijalnu visoku tehnologiju, nastavlja da nabavlja sve skuplje sisteme po sve nižim stopama. Iako Bros priznaje da je američka vojska sposobnija nego ikad, ona se takođe smanjuje zastrašujućim tempom. Štaviše, dok su u poslednje tri decenije Sjedinjene Države imale vremena da pojačaju svoje snage, suočile su se sa samo trećerazrednom opozicijom na bojnom polju i imale koristi od neospornog upravljanja nebom i morima, to neće biti slučaj kada se suoče sa Rusija i posebno Kina. Kvalitet je važan, naravno, ali i brojevi su važni, a Bros pokazuje da je Amerika jednostavno loše opremljena da blagovremeno generiše nivo snaga koji bi bio potreban za suočavanje sa konkurentima.

Bros nudi brojne razloge za nemogućnost Pentagona da iskoristi tehnologije koje bi mu mogle biti dostupne. Za početak, u prošlosti je DoD bio spreman da ulaže velike budžetske opklade na relativno mali broj sistema, a da programeri ne ometaju bezbroj pravila i propisa koje su birokratija, Kongres ili oboje mogli stvoriti. Bros piše o generalu Bernardu Schrieveru, koji je zajedno sa bivšim nacističkim naučnikom Vernerom von Braunom (kojeg Bros ne spominje) vodio razvoj balističkih projektila velikog dometa uprkos brojnim neuspelima na testovima i birokratskom protivljenju zahvaljujući neumornoj budžetskoj podršci predsednika Dvajta Ajtenhauera. . „I“, primećuje Bros, „sve su to uradili, od početka do kraja, za samo pet godina.“

Slično tome, novac nije predstavljao problem niti je propisao prepreku za Himan Rikover, oca podmornice na nuklearni pogon i - a Bros nije spomenuo - nosač aviona na nuklearni pogon. Keli Džonson, koja je bila na čelu takozvanog „Skunkvorks-a“ kompanije Lockheed, vodila je razvoj nekoliko letelica, uključujući izviđački avion SR-71, najbrži ikada leteli. Sva ova dešavanja dogodila su se tokom hladnog rata, kada je Sovjetski Savez predstavljao i vojnu i tehnološku pretnju Zapadu; Sovjeti su bili ti koji su lansirali prvi satelit i od Sputnjika stvorili široko priznato ime širom sveta kao Majkl Džordan decenijama kasnije. Ali tada, kako Bros primećuje, „Amerika je tako postupala kad je bila ozbiljna“. Snažno i ubedljivo tvrdi da bi tako Amerika trebalo ponovo da deluje.

Zašto onda Pentagon nije uspeo da stvori isti duh dinamičnosti i eksperimentisanja kao nekada? Zašto je njegov sistem akvizicije toliko skriven da je, kako Bros prepričava, Ministarstvo odbrane potrošilo dve godine i 17 miliona dolara za testiranje topova? Bros nudi moćan i pouzdan niz objašnjenja koja bi sama po sebi knjigu učinila vrednim čitanja. Ukazuje na nedostatke u programskim procesima DoD-a i na preovlađujući birokratski oprez koji kažnjava eksperimentisanje i preuzimanje rizika. I primećuje da su i jedni i drugi potpomognuti preferencijama Kongresa za održavanje programa za stvaranje radnih mesta bez obzira da li ti programi najbolje podržavaju napore vojske da zadrži svoju superiornost nad svim onima koji dolaze.

Bros zna o čemu govori. Veteran je neprekidnih napora Džona Mekejna da reformiše i vojsku i Pentagon, dok je radio sa istomišljenicima, poput bivšeg predsednika Odbora za naoružanje Doma Maka Tornberija. Bros ima nekoliko lepih reči za proces planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja Pentagona, poznatiji kao PPBE. („E“ je prilično kasni dodatak, koji sam pokrenuo 2002. godine dok sam služio kao kontrolor DoD-a). S pravom primećuje da je proces, izgrađen oko onoga što se naziva „Programom evidencije“, odnosno onim programima pokrenutim i finansiranim koji su ugrađeni u „Odbrambeni program budućih godina“ (FIDP) (izgovara se „fidip“) je omogućio thBirokratija koja guši inovacije.

Efekti poticanja programa zapisa imaju dugačak pedigre. Sećam se da sam prilikom prvog pridruživanja Pentagonu 1981. godine predložio sastanku programera da nekoliko starijih napora zamene novijim sistemima. Moj predlog je naišao na ciničan odgovor armijskog generala sa dve zvezdice: „Veinberger će možda pokušati da promeni ono što želi. Ali neće stići nigde. Program je zaključan. “

Decenijama kasnije, dok sam spremao da preuzmem funkciju kontrolora, Robert McNamara me je pitao da li DoD i dalje deluje na osnovu ppb sistema koji je uveo četiri decenije ranije. Kada sam odgovorio potvrdno, njegov zadivljeni odgovor je bio „još uvek ga koriste?“ Jednako zapanjen bio je i Donald Rumsfeld, koji je, nastavljajući kormilo Pentagona nakon dvadesetpetogodišnje stanke, izrazio svoje zaprepašćenje što se ništa nije promenilo. Zapravo, kada je početkom 2001. godine Ramsfeld sazvao sastanak na kojem se razgovaralo o prenamenjivanju 10 posto budžeta Pentagona, viši vojni oficir mu je glatko rekao da „ne možete to učiniti“. Rumsfeld se toliko frustrirao da je izleteo sa sopstvenog sastanka.

Kao da okoštavanje programa nije bilo dovoljno, Bros ističe da ne postoje podsticaji za promene. Zaista postoje destimulativni faktori, jer rukovodioci programa jednostavno žele da izbegnu greške kako bi, posle dve ili tri godine na svojim trenutnim položajima, mogli da pređu na druge poslove bez ikakvih evidencija neuspeha što bi oštetilo njihove izveštaje o efikasnosti. Kako kaže, „nije problem u nedostatku ovlasti da se ide brže ili se preuzme veći rizik, već u tome što oni koji moraju vršiti te ovlasti, snose te rizike i moraju biti odgovorni za ishode rijetko koriste ovlašćenja koja imaju“.

Bros je mogao dodati da se tamo gde je oficir smeo da ostane na istom položaju duže od nekoliko godina i ako je bio spreman da rizikuje neuspešne eksperimente, program na kraju pokazao kao veliki uspeh. To je bio slučaj sa Himan Rikover-om, koji je decenijama upravljao pomorskim nuklearnim programom, čije je poslednje nekoliko unapređenja Kongres naložio Kongresu u susret mornarici i čiji naslednici služe osmogodišnji mandat. Slično tome, Vejn Majer, kojeg Bros ne pominje u svojoj knjizi, postao je upravnik programa radarske vazdušne odbrane mornarice Aegis kao kapetan i uspešno je vodio njegove nadogradnje i modifikacije čak i dok se uzdizao do čina admirala sa dve zvezdice.

Jedan od načina da se reši Brosova zabrinutost zbog nedostatka rizika u Pentagonu bio bi promena sistema rejtinga i za oficire i za civilne menadžere. Potonji uglavnom služe kao zamenici rukovodioca programa i obezbeđuju kontinuitet upravljanja kada su njihovi vojni šefovi raspoređeni na druge funkcije. Preuzimanje rizika trebalo bi da bude kriterijum za unapređenje, a ne nedostatak. Eksperimentiranje treba nagraditi, a neuspeh tolerisati. To je bio slučaj kada su general Šriver i njegove kolege pokrenuli program balističkih raketa ili kada su marinci prvi put pokušali da prilagode britanske avione za vertikalno / kratko sletanje i poletanje za sopstvene amfibijske misije.

Pored toga, Ministarstvo odbrane treba da stavi veći naglasak na to da lideri njenih programa akvizicije budu u potpunosti u toku sa najnovijim tehnološkim dostignućima i otvoreni su za njihovo sticanje bez obzira na izvor, bilo iz komercijalnog sektora ili dugogodišnje odbrambene industrijske baze . Vojni oficiri imaju koristi od stalnog profesionalnog vojnog obrazovanja, iako je premalo njih izloženo delovanju industrije ili najnovijim dostignućima u univerzitetskim laboratorijama. Civilni menadžeri su još manje izloženi tehnološkim probojima; zaista, DO je tek počeo da preduzima prve zaustavljajuće korake ka obezbeđivanju kontinuiranog obrazovanja za civilni nabavni korpus. Takvo izlaganje trebalo bi da bude preduslov za unapređenje u opšti čin ili čin zastave ili u višu izvršnu službu. Može se očekivati da će ih samo menadžeri akvizicija koji u potpunosti cene značaj potencijalnih tehnoloških otkrića tražiti svuda gde ih se može naći, bilo u komercijalnom sektoru, bilo čak među američkim saveznicima, čiji su napredak tokom godina prečesto odbacivani kao nevažni i / ili beznačajan zbog stava birokratije i štetnog sindroma „nije ovde izmišljeno“.

Pored obuke civila, Ministarstvo spoljnih poslova počelo je da kontaktira, mada vrlo zaustavno, programere komercijalnih visokih tehnologija.Eš karter, četvrti i poslednji ministar odbrane Baraka Obame, bio je posebno osetljiv na potrebu eksploatacije komercijalnih otkrića u vojne svrhe. Ellen Lord, podsekretar odbrane za akvizicije i održavanje u Trampovoj administraciji, nadovezala se na Karterov doseg u Silicijumsku dolinu. Teškoća je u tome što birokratija u karijeri nije ni približno toliko napredna kao mnogi čelnici Pentagona.

Karter je 2015. godine podstakao osnivanje Jedinice za odbrambene inovacije (u to vreme nazvano Eksperimentalni, ili DIU-Ks). Posedujući kancelariju u Silicijumskoj dolini, jedinica ima mandat da kontaktira komercijalni sektor kako bi pomogla američkoj vojsci da brže koristi nove komercijalne tehnologije. Sledeće godine Carter je imao izveštaj o jedinici direktno kod njega i u nju je uvrštio civile i rezerviste sa iskustvom u visokotehnološkoj industriji. Do trenutka kada je napustio svoj ured početkom 2017. godine, DIU je imao dodatne kancelarije u drugim visokotehnološkim regionima zemlje - Bostonu, Austinu, kao i u Pentagonu.

DIU, svakako, ima dostojnu misiju i zaista je identifikovao neke početne programe koje su vojne službe ugradile u sopstveni budžet za istraživanje i razvoj. Konkretno, tokom Lordovog mandata, DIU je postigao važan uspeh kada je krajem maja 2020. godine dodelio Google-u - očigledno više ne pati od nedoumica u vezi sa radom DoD-a - ugovor za otkrivanje i zaštitu od sajber pretnji. DIU će koristiti Anthos, Google-ovu uslugu u oblaku, kako bi izgradio, kako se kompanija izjavila, „rešenje u više oblaka ... koje omogućava DIU-u da pokreće veb usluge i aplikacije na Google Cloud-u, Amazon Veb Services-u i Microsoft Azure-u - dok centralizovano upravlja od Google Cloud Console “. Stoga, čak i dok se Microsoft i Amazon nastavljaju petljati oko JEDI-ja, DIU je ugovorom vrednim delića JEDI-a, uveo DoD u drugi pristup zasnovan na oblaku.

Dodeljivanje nagrade DIU ne garantuje da će ceo DoD zaista usvojiti Google uslugu u oblaku. Zapravo, broj sistema koje je vojska prilagodila iz DIU-ovih pilot projekata ostaje prilično mali. Štaviše, izazov izbegavanja da ovi novi sistemi budu odmereni obimnim i birokratski vođenim specifikacijama (nazvanim mil-spec) tek treba da se prevaziđe.

Ono što DIU zaista treba to ne može dobiti od Kongresa: fond koji bi mu omogućio da preusmeri resurse sa manje perspektivnih događaja na nove, bez potrebe da prođe kroz ceo proces PPBE. Kao što primećuje Bros, Kongres brine zbog sredstava iz bljuzgavice i skloniji je tome da više upravlja mikro-upravljanjem samostalno ili od strane kancelarije ministra odbrane, nego da vojsci, koja je stvarni potrošač tehnologije, daje bilo kakav stepen autonomije ili fleksibilnost u razvoju programa. Ovo osećanje ne utiče samo na DIU - ono je koje ograničava sva istraživanja, razvoj i nabavke DoD-a.

Nije samo averzija prema takozvanim „bljuzgavim fondovima“ ono što boji stavove Kongresa prema budžetu za odbranu. Kao što Bros ističe, i kako se sećam iz izuzetno frustrirajućeg ličnog iskustva, Kongres ograničava sposobnost Ministarstva da premešta sredstva sa svojih računa. Bros primećuje da gornja granica onoga što se naziva „ponovnim programiranjem“ iznosi manje od jednog procenta budžeta; plafoni na pojedinačnim računima su znatno niži. Ova ograničenja izuzetno otežavaju podršku inovacijama kako se pojavljuju u komercijalnom sektoru.

Ne pomaže to što, kako primećuje Bros, nesposobnost Kongresa da „ispravi propuste i previde Ministarstva odbrane i odbrambene industrijske baze ... [dok] prečesto koristi [svoje] strašne moći za stvari koje ne od velike važnosti za buduću efikasnost naše vojske “, u maloj meri je zaslužan„ značajan pad broja članova Kongresa sa vojnim iskustvom, što je otprilike polovina od onog pre trideset godina “. Pored toga, on ističe da je „manje od 1 odsto članova studiralo računarstvo, a malo njih ima značajno iskustvo u radu u tehnološkoj industriji“. Iako priznaje da nijedan oblik iskustva nije preduslov za davanje prioriteta novoj tehnologiji za vojsku, s pravom zaključuje da „više vođa koji razumeju ove tehnički složene predmete mogu samo pomoći“, a isto se može reći i za vojno iskustvo.

Bros PRAVO primećuje da „Sjedinjenim Državama trebaju sposobni saveznici i partneri da bi uspeli u svetu, posebno da bi uravnotežili kinesku moć“. Dodaje da Donald Tramp ne greši gurajući bogate saveznike da više doprinose zajedničkoj odbrani. Ipak, kako takođe piše, „veća očekivanja od naših saveznika ... ne treba mešati sa podsmevanjem vrednosti uopšte postojanja saveznika“.

Bros je takođe u pravu kada tvrdi da su „Sjedinjene Države namerno doprinele da naši saveznici budu vojno manje sposobni“. Primećuje američko oklevanje da saveznicima proda najsposobnije ofanzivno i odbrambeno oružje iz straha da bi takva prodaja bila „destabilišuća i provokativna“. Takođe ističe da smo predugo „zauzeli ograničeni pogled na operativnu korisnost tih saveznika“ i da „lideri Vašingtona govore na važnost saveznika“.

Zapravo, mogao bi se još više poticati njegov argument: Američki planeri su do sada saveznike doživljavali samo kao „lepo što imaju“, nego kao multiplikator sila. Njihov stav je odjeknuo u stavu admirala lorda Horatio Nelsona, koji se razbesneo Tokom rata protiv Francuske, „saveznici su uže od peska“. Prezir Pentagona prema savezničkim sposobnostima mogao je biti prihvatljiv tokom hladnog rata, kada su američka dominacija i nivo snaga bili prevladavajući. Danas to više nije slučaj, kada se nivo vojne snage smanjuje čak i kada su budžeti za odbranu rasli.

Jedan od rezultata ovog kavalirskog stava američkih planera odbrane, na koji se Bros ne zadržava dovoljno, nesretan je slučaj da saveznici ne samo da su trošili manje na svoju odbranu, već su to činili neefikasno. Umesto da kombinuju svoje resurse i istraživanja kako bi proizvele više i efikasnije sisteme, vodeće evropske države podržale su sopstvene odbrambene programe tako što su često duplirale programe svojih navodnih partnera, kao i Sjedinjenih Država. Štaviše, kao što je gore rečeno, američki stav „nije ovde izmišljen“ sprečava održivu dvosmernu razmenu vojnog hardvera i softvera između Sjedinjenih Država i njihovih saveznika.

Bros tačno sumira sadašnji i dugogodišnji izazov za američke odbrambene lidere u odnosu na njihove saveznike i partnere: „Ovo se mora promeniti da bi Amerika uskratila vojnu dominaciju u Kini ... moramo zahtevati mnogo više i od svojih saveznika i od sebe. ”

Bros priznaje da mnoge njegove preporuke često nisu više od vizija; zaista, mnogi programi koje on opisuje su malo više od sjaja u oku programera. Ipak, s pravom zaključuje optimistično. Kreatori politike u Vašingtonu imaju moć da promene vektor američke vojne sposobnosti. Kako Bros kaže „imamo novac, tehnološku bazu i ljudski talenat. I ... fleksibilnost i ovlašćenja ... da bismo izveli prelaz sa vojne vojske koju imamo na vojsku koja nam je potrebna. “ Jedno mesto za početak bi bilo da čitaju, razmišljaju i deluju po ovom vrednom tomu.

Kurir.rs/National Interest

Kurir