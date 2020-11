EVO KAKAV JE ŽIVOT ONOGA KO UĐE U BELU KUĆU: Znate li šta se desi ukoliko predsednik SAD poželi da pogleda film? (VIDEO)

Obezbeđenje i tajna služba SAD koordinišu svaki potez predsednika ove države pa tako i razgovore koje obavlja prvi čovek SAD.

Ukoliko želi pričati sa prijateljima, predsednik to može učiniti jedino preko linija koje osigurava Tajna služba. Svi drugi razgovori su zabranjeni zbog mogućeg prisluškivanja.

Odlazak u bioskop ili pozorište, aktivnost je koju svako od nas obavlja. Ipak, zbog posebnih protokola, Bela kuća ne preporučuje ovu aktivnost. Ukoliko predsednik SAD poželi da gleda neki film, to će mu se jednostavno obezbediti unutar kancelarije i neće imati potrebu odlaziti van prostora Kuće.

U suštini, ova opcija je moguća međutim pre samog odlaska tajna služba mora napraviti plan obezbeđenja restorana u kojem predsednik želi da jede. Takođe, ono što može predstavljati problem jeste hrana koju bi prema pravilima prvo trebalo da proveri stručna osoba kako bi bili sigurni da je jelo bezbedno za predsednika.

Američkom predsedniku zabranjeno je da se vozi sam te su za njegov prevoz zaduženi ljudi koji su prošli kroz zahtevnu obuku i testirani su na mnoge nepredviđene situacije koje se mogu dogoditi u vožnji. Predsednik se prevozi u blindiranom autu koje se popularno naziva "Zver", a koje je u potpunosti prilagođeno potrebama Bele kuće.

Ukoliko bi predsednik želeo da putovanje iz nekog razloga provede na komercijalnom letu, tajna služba to ne bi dozvolila. S obzirom na to da je za namene prvog čoveka SAD obezbeđena popularna "Air Force One" linija, ovo i nije toliko veliki problem za predsednika i njegovu porodicu.

Iako je san svakog roditelja da prisustvuje sportskom ili drugom događaju u kojem učestvuje i njegovo dete, za američkog predsednika ovaj vid zabave nikako ne može proći bez detaljnog plana obezbeđenja događaja. Zbog ovih razloga, deca američkog predsednika pohađaju školu u Beloj kući jer bi organizacija i obezbeđenje "obične" škole zahtevalo mnogo finansijskih i ljudskih resursa.

