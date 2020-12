SMRTNA KAZNA ZA KRVNIKA SA TVITERA: Osuđen Japanac koji je pobio 9 osoba!

Sud u Tokiju osudio je na smrt Takahira Širaišija (30), poznatijeg kao „krvnik sa Tvitera“, zbog ubistva devet osoba.

Davio žrtve

Širaiši je proglašen krivim za ubistvo i komadanje svojih žrtava, čiji su delovi pronađeni u njegovom stanu u naselju Zama siti, koje se nalazi u Kanagavi, predgrađu Tokija.

Tokom suđenja je utvrđeno da je on sa svojim žrtvama kontaktirao na društvenoj mreži Tviter nakon što su u svojim porukama otkrivale da razmišljaju o samoubistvu. Namamljivao ih je u svoj stan govoreći im da će i on umreti zajedno s njima. Krvnik je usmrtio osam žena i jednog muškarca, svi su bili starosti od 15 do 26 godina. Jedini muškarac kojeg je ubio bio je dečko jedne od njegovih ranijih žrtava, a koji je tražio svoju devojku.

Tokom suđenja monstrumovi advokati su pokušali da ga odbrane tvrdeći da je Širaiši ubijao svoje žrtve sa njihovim dopuštenjem, prenela je agencija Kjodo. Predsedavajući sudija Naokuni Jano presudio je da žrtve nisu dale saglasnost da budu likvidirane i da je Širaiši mentalno zdrav i da je odgovoran za zločine koje je počinio. Tokom suđenja je utvrđeno da je Širaiši sve žrtve udavio i da je seksualno napastvovao njihova tela pre nego što ih je komadao. Televizija Asahi je prenela, citirajući policijske izvore posle hapšenja, da su u stanu ubice pronađena tri priručna frižidera i pet kontejnera u kojima su se nalazili raskomadani delovi ljudskih tela.

Priznao zločin

Tokom procesa Širaiši je priznao navode optužnice i rekao da se neće žaliti ukoliko bude osuđen na smrt. Tvrdio je da je ubijao kako bi ispunio svoje seksualne potrebe. Pod pritiskom javnosti, kada su otkriveni detalji ovog stravičnog zločina, vlasti u Japanu su pokrenule brojne projekte za unapređenje podrške mladim ljudima kojima je neophodna pomoć.

Čeka se potpis Biće obešen Smrtna kazna se u Japanu izvodi vešanjem, a datum izvršenja se ne objavljuje javno. Egzekucija se izvodi tek nakon što naredbu potpiše ministar pravde. Javnost se o smrtnoj kazni obaveštava tak kada se ona izvrši.

Veliki problem Više suicida nego žrtava korone Zemlja izlazećeg sunca, kako Japan često zovu na Zapadu, ima jednu od najvećih stopa samoubistava u svetu - 14,9 na 100.000 stanovnika. Koliko je situacija ozbiljna u ovoj dravi, svedoči podatak ministarstva zdravlja da je u oktobru više Japanaca izvršilo samoubistvo - 2.153 nego što ih je preminulo od koronavirusa - 2.087.

