TRAMPU ZBOG MELANIJE PAO MRAK NA OČI: Krenuo na Floridu da se odmori, a u svom klubu zatekao haos (VIDEO)

Raspoloženje predsednika SAD se pogoršalo čim je ušao u svoj klub samo za članove Mar-a-Lago, tri dana pre Božića, saopštilo je više izvora. Promene u njegovom privatnom boravku, od kojih je mnoge nadgledala njegova supruga, prva dama Melanija Tramp, nisu se dopadale predsedniku i on je poludeo zbog toga.

Nekoliko nedelja tokom radova, obnove preduzete kako bi se prostor od oko 3.000 kvadratnih stopa osećao većim i ažuriranim u pripremi za život Trumpova posle Bele kuće, prema njegovoj reakciji nisu dobile Trampovo odobrenje. Tramp je bio nezadovoljan i drugim renoviranjima na imanju, rekao je izvor, ne samo u životnom prostoru.

"Nije bio zadovoljan s tim", rekao je izvor, koji je primetio nekoliko glasnih, jednostranih razgovora sa upravom kluba, koji su gotovo odmah usledili. Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev CNN-a za komentarom.

Melanija Tramp i njen dekorater enterijera, Tam Kanalikam, odabrali su mnoge detalje o renoviranju, međutim, ne osoblje Mar-a-Lago, čega je Tramp dobro znao.

Ovo nije prvi put da se lični ukus predsednika sukobljava sa ukusom njegove supruge. Tramp takođe nije bio oduševljen nekim ukrasnim ažuriranjima Camp David-a, još jednog projekta prve dame, koga je video tokom praznika Dana zahvalnosti, prema drugom izvoru upoznatom sa predsednikovom reakcijom nakon posete.

Izvor u Mar-a-Lagu primetio je da je Tramp ove nedelje bio toliko nezadovoljan načinom na koji su izgledale neke od obnova i zatražio da se uklone delovi ukrasa, koji se sastojao od belog mermera i obilja tamnog drveta. Odmah su bili. Da je početak njegovog poslednjeg boravka na Floridi kao predsednika bio težak, dani koji su usledili bili bi uglavnom isti, a Tramp bi izgledao "ćudljivo", prema izvoru u klubu, provodeći više vremena nego inače iza zatvorenih vrata i ne družeći se i ne razgovarajući koliko inače sa članovima kluba i starijim osobljem Bele kuće, od kojih su mu se mnogi u poslednjih nekoliko godina tamo pridružili.

"Nema poznatih vibracija", rekao je drugi izvor iz Mar-a-Laga ovog Božića u poređenju sa prethodnim.

Tramfovo lutanje kada ili čak i ako bi potpisao veliki paket pomoći Covid-19 i savezni zakon o finansiranju stvorilo je igru pogađanja da li će njegov dan biti dobar ili loš ili ravnodušan. Tramp je u početku trebao da potpiše zakon na Badnje veče, prema izvoru upoznatom sa predsednikovim rasporedom, ali se u poslednjem trenutku nije odlučio. U nedelju, na odlasku na večeru u svoj obližnji Tramp International Golf Club, Trump je konačno potpisao.

Iako je u velikoj meri javno ignorisao pustoš Covid-19 po zemlji, poslednjih nedelja je malo komentarisao i naizgled zauzeo stražnji deo sedišta, jer se stotine hiljada Amerikanaca zarazi svaki dan, Trump nije uspeo da izbegne uticaj koronavirusa u svom voljenom svetilištu Mar-a-Lago.

Nedelja između Božića i Nove godine obično je vrhunac zimske sezone, a u Mar-a-Lagu neki dugogodišnji članovi izbegavaju klub. "To je jednostavno prevelik rizik, nije vredan", rekao je član koji je odlučio da ove godine ne putuje na Floridu. Ipak, ostalo je gužve i ljudi u izobilju, dodaje još jedan član koji je bio u kontaktu sa ljudima koji su trenutno u Mar-a-Lago.

"Ljudi idu na večeru kao i obično", rekao je izvor, koji je dodao da se čini da "nema puno obzira prema pandemiji". U klubu na plaži pored bazena tokom dana je toliko gužve da se gosti prepiru oko raspoloživih stolica, rekao je izvor. U ponedeljak je Ministarstvo zdravlja na Floridi objavilo nove podatke o stopama pozitivnih na testovima. Okrug Palm Bič imao je 10,38%, najviše od 30. novembra, a rast od 15. decembra za 8,42%. Država smatra sve iznad 5% opasnim.

Stanovnik Palm Biča rekao je da su čuli za nedostatak zabava, događaja i prikupljanja sredstava u bogatoj enklavi, a ritual večeranja tokom večere, prelaska od stola do stola u razmenu vazdušnih poljubaca i zdravo, gotovo je nestao. Mandat za nošenje maski za preduzeća, ustanove, javne prostore i restorane u Palm Beachu produžen je u okrugu Palm Beach do 20. januara i uključuje Mar-a-Lago, iako je u najboljem slučaju došlo do propusta.

"Scena Mar-a-Lago", takoreći, uglavnom se sastoji od Trampa. Članovi kluba i njihovi gosti vole se čuditi kako nalete na predsednika Sjedinjenih Država za švedskim stolom ili zabavom u plesnoj sali. Na venčanju u ponedeljak uveče u Mar-a-Lagu, Tramp se iznenadio, ušavši da mahne zdravo i čestita nevesti i mladoženji, prema rečima nekoga ko je prisustvao događaju.

Neverovatna novogodišnja zabava Mar-a-Lago sa crnim kravatama, kojoj Tramp i njegova porodica prisustvuju a koji gosti plaćaju hiljade po ulaznici, i dalje treba da se održi u četvrtak uveče, rekao je član Mar-a-Laga, koji je čuo da je najmanje 500 rezervacija već potvrđeno. Nejasno je da li će se prisutni pridržavati smernica za ublažavanje koronavirusa. Na svečanosti ranije ovog meseca za Turning Point USA, konzervativnu studentsku grupu, partijanere koji su ispraznili maske i zahteve za socijalno distanciranje, fotografije sa događaja prikazane su na stotine u plesnoj dvorani Mar-a-Lago.

Kurir.rs/CNN

Kurir