TREBALI AMERI DA SE PLAŠE RUSKO-KINESKE SVEMIRSKE KLOPKE: O strahu uglednog američkog magazina govore ruski eksperti

Ruski eksperti ocenjuju da Amerikanci ovakvim izjavama prikrivaju svoje pripreme za pokretanje trke u naoružanju u svemirskom prostoru.

Kina i Rusija su, ističu ruski eksperti, posvećene istom cilju — održavanju mira u svemiru, a "klopke" su samo u glavama američkih političara.

U materijalu lista "Forin polisi" ističe se da Moskva i Peking "razvijaju i raspoređuju kako kopneno, tako i oružje u svemiru za borbu protiv satelita", istovremeno gurajući Vašington ka sporazumima o zabrani takvog oružja. List je takođe skrenuo pažnju na Ugovor o sprečavanju razmeštanja oružja u svemiru, koji su Rusija i Kina predstavile UN. Po mišljenju autora članka, dokument će zaštititi oružje koje se nalazi u orbiti i istovremeno vezati ruke Vašingtonu. Vojni ekspert Jurij Knutov komentariše da, u suštini, Amerikanci već dugo razvijaju protivsatelitsko oružje i svoja najznačajnija dostignuća postigli su krajem ’70-ih i početkom ’80-ih godina, kada je konstruisan avion F-15 koji može da nosi protivsatelitske rakete. On kaže i da je i Rusija na bazi MiG-21 imala nešto slično, ali onda je ipak donesena odluka da se na duže vreme zamrznu ovi projekti.

"Pre samo tri nedelje čuli smo zanimljivo saopštenje. Prvo se u svemiru srušio američki satelit, a bukvalno dve nedelje kasnije je srušen kineski. To se ne događa slučajno, već govori o tome da su postojale neke protivrečnosti između dve zemlje i, možda se može pretpostaviti da je upotrebljena neka vrsta protivsatelitskog oružja", kaže ekspert.

Knutov podseća da su se u sovjetsko vreme, a i u Rusiji, obavljali radovi s ciljem presretanja satelita, to jest, kada jedan satelit ulazi u orbitu drugog dolazilo je do sudara. Ali ovaj sistem je bio složen, skup i neefikasan i stoga nije uveden stalnu upotrebu.

Sa druge strane, ekspert pojašnjava da danas Amerikanci imaju nekoliko sistema koji još uvek ne pružaju nikakva logična objašnjenja.

"Pre svega, njihova bespilotna letelica za višekratnu upotrebu Boing Iks-37 koja može da leti u orbiti godinama. Spolja podseća na mali šatl, ali činjenica je da rešava vojne zadatke, to jest, Pentagon je odgovoran za njegovo lansiranje. Ali postoji verzija da se upravo na ovoj letelici razrađuje raspoređivanje kinetičkog oružja, laserskog i drugih vrsta protivsatelitskog oružja koje bi moglo da se koristi, uključujući i mikrotalasno oružje. Amerikanci se ozbiljno pripremaju za ovo. Konkretno rečeno, sledeća generacija satelita će biti oklopljena i zaštićena od elektromagnetnih impulsa. SAD su izdvojili novac za ovaj program i rade na njemu", objasnio je Knutov.

Po mišljenju Knutova, kada Sjedinjene Države pokušavaju da optuže Rusiju i Kinu za ovakav razvoj događaja, može se reći da se Amerikanci već duže vreme bave time i i da su ispred ostatka sveta.

"Ovo je tradicionalna politika Sjedinjenih Država kada oni pokušavaju da prebace odgovornost na drugog. Štaviše, program za presretanje satelita, prvi test za uništavanje satelita sproveli su Amerikanci kada su raketom "Idžis" oborili sopstveni satelit koji je navodno ispao iz stroja. To je učinjeno da bi se sprečila katastrofa ovog satelita, a tobože on nije imao skroz ekološko gorivo", ističe Knutov.

Zauzvrat, ruski vojni ekspert Igor Korotčenko naglašava da se takozvane "klopke" nalaze samo u glavama američkih političara, dok se Rusija i Kina zalažu za demilitarizaciju svemira, za to da se udarni sistemi za naoružanje ne raspoređuju u svemiru.

"Ovo je glavni cilj i zadatak — miran svemir i odsustvo konfrontacija u niskoj Zemljinoj orbiti. Sve izjave Amerikanaca su lažne, propagandne i imaju za cilj prikrivanje svojih planova da pokrenu trku u naoružanju u svemiru, za koju se Sjedinjene Države aktivno pripremaju", rekao je Korotčenko.

Jurij Knutov podseća da Amerikanci aktivno razvijaju protivsatelitske programe, s vremena na vreme ih testiraju, a sada računaju na lasersko oružje.

"Na primer, projekat "Ratovi zvezda". Ovo je najozbiljniji projekat, najmoćniji, koji je svojevremeno u SAD za vreme Regana bio promovisan. Zatim su svi projekat smatrali bajkom, ali to nije bajka. Kako se tehnologija pojavljuje, on se u potpunosti realizuje", kaže on.

Knutov je zaključio da, govoreći o "klopkama" Rusije i Kine, Amerikanci Bajdena pozivaju da ne dovede Pentagon u neprijatnu situaciju kada bude morao da uništi ono što već leti oko Zemaljske kugle i možda pripada Rusiji i Kini.

