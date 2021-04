VELIKA BRITANIJA SE SPREMA ZA POSLEDNJI ISPRAĆAJ PRINCA FILIPA Objavljen protokol i tačna satnica sahrane!

Ceremonijalna kraljevska sahrana održaće se u kapeli Svetog Ðorđa, u krugu dvorca Vindzor u 15 časova po britanskom letnjem vremenu odnosno 16 časova po srednjeevropskom vremenu. Događaj će biti prenošen na televiziji. Princ Filip je navodno tražio sahranu bez pompe i neće biti javno izložen da bi ljudi mogli da vide njegov kovčeg, a sve do sahrane telo će biti položeno u privatnoj kapeli u Vindzorskom zamku. Kovčeg vojvode od Edinburga umotan je u njegovu ličnu zastavu, njegov barjak. Zastava predstavlja elemente njegovog života, od grčkog nasleđa do britanskih titula. Venac sa cvećem takođe će biti položen na kovčeg. Kad se vojvoda verio sa tadašnjom princezom Elizabetom 1946. godine, odrekao se svoje grčke titule i postao je britanski državljanin, preuzevši anglicizirano majčino prezime, Mauntbaten.

Porodica Mauntbaten stoga je takođe zastupljena na barjaku, uz zamak sa grba grada Edinburga, jer je on postao vojvoda od Edinburga kad se oženio. Vojvoda će imati ceremonijalnu sahranu, umesto državne. Postoji suptilna razlika - državne sahrane obično su rezervisane za monarhe, mada je ratni premijer Vinston Čerčil imao državnu sahranu. Kraljica majka je imala ceremonijalnu sahranu 2002. godine, baš kao i Dajana, princeza od Velsa 1997. godine. Zbog mera ograničenja za masovna okupljanja usled korona virusa i broja ljudi koji smeju da prisustvuju sahrani ceremonijalna sahrana biće mnogo manjeg profila nego što bi se desilo u neka druga vremena. Iz Palate kažu da to u velikoj meri „odslikava vojvodine želje", ali da će ona ipak „slaviti i odražavati" život proveden u kraljevskoj službi. Na dan sahrane kovčeg će biti premešten iz privatne kapele u Državni ulaz Vindzorskog zamka. Biće postavljen na modifikovani lend rover, čijem je dizajnu doprineo sam vojvoda, kako bi bio prevezen na kratku razdaljinu do kapele Svetog Ðorđa. U 14:40 po britanskom letnjem računanju vremena kovčeg će biti iznet na Četvorougaonik i postavljen na lend rover. Pet minuta kasnije počinje procesija. S obe strane lend rovera hodaće nosači kovčega iz Kraljevskih marinaca i drugih pukova i korpusa koji su imali veze sa vojvodom.

Članovi kraljevske porodice, uključujući princa od Velsa, koračaće iza kovčega, a kraljica će putovati odvojeno do kapele na službu. Povorka, predvođena orkestrom Grenadirske garde poćiće sa Četvorougaonika do Čepel Hila i niz Potkovičin klaustar. Celom trasom biće raspoređeno osoblje iz Kraljevske mornarice, Kraljevskih marinaca, Gorštaka, Kraljevskog puka Škotske i Kraljevskih vazduhoplovnih snaga. Iz pušaka će se sve vreme ispaljivati počasni plotuni Kraljevske konjičke artiljerije sa Istočnog travnjaka, dok će se sa zapadnog kraja zamka oglašavati zvono iz zvonika kule Kerfju. U 14:53 lend rover će stići na Zapadno stepenište Kapele Svetog Ðorđa, a dočekaće ga počasna garda i orkestar Puščanog puka, koji će odsvirati državnu himnu. Pripadnici Domaće konjice biće postrojeni uz Zapadne stepenice i gajdaška sekcija Kraljevske mornarice će na gajdama svirati pomorski zov poznat kao „Smiraj" dok će se kovčeg nositi uz stepenice kapele. Kovčeg, umotan u vojvodin barjak, sa vencem i vojvodinom pomorskom kapom i mačem na vrhu, dočekaće starešina Vindzora, zajedno sa kenterberijskim nadbiskupom, da bi održao službu. U kapelu će ući samo članovi kraljevske porodice i vojvodin privatni sekretar, a ostatak procesije ostaće napolju. U 15:00 biće održan minut ćutanja širom zemlje, u znak sećanja na vojvodu. Unutar kapele, ceremonija sahrane će započeti kad kovčeg bude prenet do Hora i postavljen na platformu koju zovu katafalk. Vojvodina obeležja - medalje i odlikovanja koje je dobio od Velike Britanije i zemalja Komonvelta - njegova palica Feldmaršala, krila Kraljevskih vazduhoplovnih snaga i obeležja iz Danske i Grčke - biće izloženi na jastucima na oltaru kapele Svetog Ðorđa.

Posle službe, vojvoda će biti sahranjen u kraljevsku grobnicu. Ograničenja zbog korona virusa u Engleskoj dozvoljavaju da samo 30 ljudi, fizički distanciranih, sme da posećuje sahrane. Od prisutnih se očekuje da nose maske, u skladu sa savetima vlade. Među 30 prisutnih biće kraljica koja će sedeti sama, prestolonaslednik princ Čarls sa suprugom Kamilom i još troje kraljičine dece kao i osmoro unučadi sa supružnicima. Prisustvovaće i deca kraljičine pokojne sestre princeze Margaret i troje rođaka princa Filipa iz Nemačke.