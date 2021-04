OVO JE RUSKA ALTERNATIVA SUECKOM KANALU: Nema brodova, a prevoz robe traje dva puta kraće VIDEO

To je rekao na brifingu zamenik generalnog direktora Ruskih železnica Aleksej Šilo.

Razmatranje ruta alternativnih Sueckom kanalu aktualizovano je nakon što je krajem prošlog meseca džinovski brod za kontejnerski prevoz nekoliko dana blokirao ovu vodenu arteriju. Međunarodni transportni koridor Sever-Jug je multimodalna ruta od Sankt Peterburga do luke Mumbaj u Indiji u dužini od 7200 kilometara. On predstavlja alternativu morskom putu koji povezuje Evropu i zemlje Persijskog zaliva i Indijskog okeana preko Sueckog kanala. Postoje tri rute Međunarodnog transportnog koridora. Transkaspijska, na kojoj se koriste železnica i luke, i dve kopnene, zapadna i istočna.

„Kada govorimo o ruskom delu trase mi u ovom trenutku imamo dosta varijanti da preuzmemo tu robu (koja se prevozi Sucekim kanalom). To je multimodalni prevoz uz korišćenje Kaspijskog jezera i dalje rad naših ruskih luka na Kaspijskom jezeru. Isto tako luke Olja. Infrastruktura je spremna da to pruži“, rekao je Šilo o jednoj od ruta.

Na zapadnoj ruti za direktni železnički saobraćaj nije dovoljna linija Rešt - Astara (Iran) - Astara (Azerbejdžan). Šilo je rekao da u okviru investicionog programa Ruskih železnica postoje planirana sredstva za modernizaciju ruskog graničnog prelaza sa Azerbejdžanom, naglasivši da granični prelazi neće ograničavati prevoz. Zasada se za dostavu tereta koristi multimodalna ruta koja podrazumeva drumski prevoz na delu na kome nema železnice u Iranu, pa pretovar u azerbejdžanske vagone na granici i odlazak na teritoriju RF.

Kako je Šilo istakao sa stanovišta tarifnih i tehnoloških rešenja Ruske železnice su za prevoz koridorom Sever-Jug uradile apsolutno sve. „Znam da su naši evropski partneri imali čitav niz pregovora, pre svega Finska, u vezi sa isporukom celuloze u Iran. Ali zasad takvog prevoza nije bilo. Ako govorimo o obimu on je minimalan u datom smeru, mada smo mi sa svoje strane mnogo uradili da se ta ruta razvije“, naglasio je on.

Za isporuku Iran-Finska dao je primer moguće brzine prevoza Međunarodnim transportnim koridorom Sever-Jug. Tako bi prevoz kroz RF trajao pet dana, a Azerbejdžan dva, i „dalje treba videti tačku, iz koje će se transport realizovati u samom Iranu“.

„Ako to bude drumski prevoz treba računati još oko pet dana kako bi se teret dostavio do granice sa Azerbejdžanom. U skladu s tim u rasponu od 13 do 14 dana trajao bi transport koji bismo mi zajedno sa partnerima mogli da obezbedimo rutom Sever-Jug. Kako bilo da bilo to je dvostruko brže nego isporuka iste robe morskim putem“, rekao je on.

Kurir.rs/Russia Beyond