MALI GENIJALAC IZ AMERIKE Klinac će iste nedelje diplomirati u školi i na koledžu VIDEO

Majk Vimer iz Severne Karoline, koji ima samo 12 godina, na najbolji način je iskoristio 2020. godinu pandemije koronavirusa, zbog koje je veći deo planete bio u karantinu! Ovaj mali genijalac je za jednu godinu završio četiri godine školovanja i u istoj nedelji će dobiti diplomu srednje škole i koledža.

Naime, tokom 2020. on je završio dve godine srednje škole i dve godine univerziteta Rouan-Kabarus. Da situacija bude još zanimljivija, on će prvo dobiti diplomu fakulteta 21. maja, a diplomu srednje škole Konkord akademi 28. maja.

- Nisam ovo planirao. jednostavno mi je učenje dobro išlo. Matematika i robotika su mi omiljeni predmeti. Volim nauku - rekao je Vimer. On je prvi ajped dobio kad je imao samo 18 meseci i kaže da ga je oduvek zanimalo na koji način on funkcioniše. Odatle njegova ljubav prema tehnologiji. - Programiranje i robotiku naučio sam gledajući video-snimke na internetu - dodaje Vimer, koji je osnovao sopstvenu kompaniju "Riflekt soušal" i ima svoj internet sajt.

- Moj krajnji cilj je da pomažem drugima. Želim da stvorim tehnologiju koja će pomagati ljudima - kaže on. Majk kaže da je, uprkos tome što će uskoro dobiti diplomu koledža, on zapravo i dalje samo dečak i da voli košarku i da se igra lego kockama. Njegova majka Melisa Vimer rekla je za CNN da je njen sin vrlo uporan: - Odmalena je bio uporan. Kada mu se neka vrata zatvore, on brzo pronađe način kako da zaobiđe prepreku i ostvari svoj cilj.

Kurir/A.P.