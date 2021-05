NOVI GAF DŽOA BAJDENA: Kakva je veza nestašice goriva i obrazovanja Amerikanaca? VIDEO

"Mislim da ovo pokazuje da mislim da moramo uložiti veće ulaganje u obrazovanje, jer se to odnosi na mogućnost osposobljavanja i diplomiranja više ljudi koji znaju kibernetičku sigurnost", rekao je Bajden na pitanje kako ublažiti krizu.

Predsednik je govorio o nestašici gasa - izazvanoj ransomvare napadom na kolonijalni cevovod - nakon što je izneo primedbe o borbi protiv tekuće pandemije koronavirusa.

"Mislim da je jedna od najvažnijih stvari koju moramo učiniti da bismo povratili svoje mesto vodećeg inovatora na svetu, imati bolje obrazovanu radnu snagu", rekao je Bajden, priznajući da njegov odgovor nije "direktan odgovor" na pitanje.

Bajden je izrazio saosećanje sa Amerikancima koji pate od skoka cena benzina, ali nije ponudio nikakva trenutna rešenja.

"Benzin. Cena raste. Potpuno tačno. I važno je ako zarađujete 40.000 USD godišnje, važno je da li ste dvodelna osoba i zarađujete 80-90.000 USD, a da dvoje u porodici radi, važno je ", rekao je.

Predsednik je rekao da njegova administracija blisko sarađuje sa rukovodiocima Kolonijalnog cevovoda kako bi ga vratila na mrežu i pregledao dobre vesti u naredna 24 sata.

Bela kuća se borila da odgovori na krizu nakon što se u početku opirala priznanju nestašice gasa. Do utorka su zvaničnici Bajdena rekli da nije došlo do nestašice, već do "nestašice".

U sredu se sekretar za štampu Bele kuće Džen Psaki trudila da objasni novo razumevanje problema u administraciji.

"U ponedeljak popodne - dakle pre 48 sati - rekli smo da "u ovom trenutku nema nestašice snabdevanja "koja je bila tačna" u tom trenutku "", rekla je novinarima. "Takođe smo rekli da nastavljamo da pažljivo pratimo kakav će biti uticaj".

Kurir.rs/Breitbart