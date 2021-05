DA LI POSTOJI VREMEPLOV? Snimak Tajsonovog povratničkog meča pokrenuo spekulacije o putovanju kroz vreme

Neverovatna, ali zanimljiva teorija kao pošast širi se internetom - arhivski snimak bokserskog meča Majka Tajsona i Pitera Meknilija navodno pokazuje da je putovanje kroz vreme moguće.

Kako piše LadBible.com, mnogi veruju da je kamera tog 19. avgusta 1995, na Tajsonovom povratničkom meču posle boravka u zatvoru, u publici snimila osobu koja slika borbu pomoću pametnog telefona napravljenog tek 17 godina kasnije. Naravno, dokaza da je zaista tako na lošem snimku nema, a u tom trenutku postojalo je mnogo foto-aparata sličnog izgleda.

Sporni uređaj... Nekima liči na moderni telefon s kamerom na meču iz 1995. godine foto: Printscreen

VANZEMALJCI

- Korisnik Jutjuba Džejmi Bantam postavio je video borbe i sledeći opis: "Borba Majka Tajsona i Pitera Meknilija 1995. u Las Vegasu. Neko iz publike fotografiše meč sa nečim što liči na pametni telefon, uređaj kakav nije postojao devedesetih godina. Vanzemaljci!!! Ne znam da li je reč o putniku kroz vreme, ali niko ne može da objasni koja je kamera u pitanju." Ispod videa ima nekoliko hiljada komentara, od kojih mnogi tvrde da je reč o uređaju "samsung galaksi S3", napravljenom tek 2012. Drugi baš i nisu ubeđeni u to, tvrdeći da je neko 1995. izvukao pametni telefon, ljudi u publici bi reagovali na to. Osim toga, mnogi kažu da je malo verovatno da bi neko putovao kroz vreme da gleda jedan osrednji meč - piše LadBible.com.

Čuveni portal Snopes.com, koji se bavi raskrinkavanjem lažnih vesti, analizirao je snimak i zaključio da su tvrdnje o putovanju kroz vreme lažne.

Povratak u ring posle zatvora... Majk Tajson i Piter Meknili 19. avgusta 1995. u Las Vegasu foto: Profimedia

RASKRINKAVANJE

- Ovaj snimak sa spekulacijama se prvobitno pojavio još 2015. U jednom trenutku vidi se nešto što liči na moderne telefone s kamerom, koje nisu postojale do 2000. godine. Iako ovaj uređaj zaista liči na to, takođe liči i na mnogo kamera koje su tada bile u prodaji. Rezolucija snimka onemogućava da se vidi dobro sam uređaj, ali on liči na bar tri kamere koje je pravio "Kasio": QV-10A, QV-100 i Logitech Fotoman - navodi Snopes.com.

Popularni devedesetih... Foto-aparati kasio QV-10A, QV-100 i Logitech Fotoman foto: Printscreen