RAT IZRAELA I HAMASA IZ UGLA NAUKE: Zašto je pravovremena INFORMACIJA bitna u izvođenju operacija!

Skob Izraela i Hamasa ušao je u sedmi dan. Rat se nastavlja nesmanjenom žestinom, a bombardovanja i raketiranja su svakodnevna. Izrael osim što je razorio većinu infrastrukture u Gazi uspeo je da eliminiše do sad 16 lidera Hamasa, uništeno je nekoliko desetina tunela i u značajno meri samnjen je broj raketa koje se koriste u napadu na Izrael u odnosu na prošlu sredu i četvrtak. Kako je Izrael uspeo u značajnoj meri da parališe vrh Hamasa, koji je to bitan i ključan element za uspešno izvođenje operacije.

Slušamo i gledamo svakodnevno putem elektronskih medija o službama bezbednosti, špijunažama, hapšenju najopasnijih terorista i kriminalaca. Ovih događaja i specijalnih akcija raznih službi bezbednosti u svetu je bilo oduvek. U vreme Rimljanja, Prvog i Drugog svetskog rata, u vreme Prvog srpskog ustanka, navodi se na grupi Bezbednost i nauka, koju vodi Milan Milović. Kako Kurir saznaje Milović, za koga smo nezvanično saznali da je zaposlen u MUP-u Srbije.

Milan Milović (desno) sa prijateljem foto: Kurir

Razlika je bila samo u načinu izvršenja tih akcija kao i o saznanjima o tim akcijama. Danas je mnogo veća lepeza primene najsavremenijih naučnih tehničko tehnoloških pronalazaka u primeni mera i radnji službi bezbednosti.

O načinu prenošenja informacija o nekoj izvršenoj operativnoj akciji službi bezbednosti, suvišno je danas i govoriti. Reći cu samo - internet!

Internet, elektronski mediji, drustvene mreže.... u bukvalno jednom minutu, milioni ljudi bi saznali nesto za šta je samo pre 50, 100 ili 200. godina bili potrebni meseci, godine da bi ta vest stigla do široke populacije.

Naravno o nekim operativnim akcijama, javnost nikada ne sazna, što je u suštini i dobro.

Dobro je i zbog same službe koja krije informaciju, zbog same države koju čuva služba koja je vodila operativnu akciju a i zbog samog subjekta nad kojim se sprovodila operativna akcija zaštite same države, državne teritorije i stanovništva.

Svaka bezbednosna služba u svetu štiti prvenstveno svoju državu, ustavom utvrđen poredak, teritoriju, stanovništvo. To je i namena tih službi. Sve države u svetu imaju svoj bezbednosni sistem i taj sistem ima posebno mesto u državnoj hijerarhiji i sistemu funkcionisanja državnog aparata.

Bez bezbednosnog sistema nema države, privrede, kulture... Država bez bezbednosnih institucija ide ka anarhizmu i neminovnom zarobljavanju države od strane mafije ili terorističkih organizacija. Dva zla, oba velika svetska problema sa kojima se suočavaju gotovo sve države u svetu. Neke uspešno, neke manje uspešno.

foto: Printcreen Israel defence force

Zašto je Izrael poseban u svetu bezbednosti?

Zašto izraelske službe poštuju gotovo svi u svetu?

Šta je to što razlikuje državu Izrael od nekih država?

U jednoj reči objasniću vam sve - PATRIOTIZAM !

Svi Jevreji, u bilo kom delu sveta poštuju svoju državu i svoj narod. Nikada nećete čuti Jevreje kako loše govore o svojoj državi, vojsci ili policiji.

Znate li zašto je Mosad jedna od najboljih obaveštajnih službi u svetu?

Zato što svi Jevreji vole svoju državu, svoje institucije, simbol zaštite je upravo MOSAD. To je patriotizam.

Priznanje Milanu Miloviću od Ambasade Izraela foto: Kurir

Znate kod njih nije sramota raditi za policiju, vojsku, Mosad. To je posebna čast i to znaju svi Jevreji u svetu.

Jedan od bitnih činioca te uspešnosti je upravo odanost i patriotizam Jevreja iz celog sveta svojoj državi Izraelu.

Izraelsku službu karakteriše i surovo suočavanje sa realnošću. Mnogo Jevreja je poginulo tokom Drugog svetskog rata i to ih je i nateralo da naprave službu bezbednosti koja nikada više neće dozvoliti toliko stradanje Jevreja.

Sistem rada je apsolutno podređen realnosti. Sve što je nepotrebno i suvišno se odbacuje. Sve stečeno na iskustvu se usvaja, nadogradjuje i koristi u bezbednosnom sistemu.

foto: EPA/HAITHAM IMAD

Rade se praktične borbene tehnike ( Krav Maga je na primer najsavršeniji primenjeni sistem u vojno policijskim jedinicama) , upotreba specijalnih jedinica uz primenu najsavremenijih naučnih dostignuća u oblasti bezbednosti, ali zapamtite preduslov bilo kakve upotrebe ovih jedinica je obaveštajni podatak. Obaveštajni podatak se može dobiti upotrebom najsavršenijih naučnih dostignuća u svetu bezbednosti, a može se dobiti i od svog sunarodnika iz bilo kog dela sveta. Svi Jevreji iz celog sveta su odani svojoj državi. Stepen bezbednosne kulture koji karakteriše narod Izraela je doveden do savršenstva ( služenje vojnog roka i za muškarce i za žene, dužnosti u slučaju rata, ponašanje na ulici usled bezbednosnih incidenta...).

Izrael je bezbednosnu kulturu svog naroda i države doveo do savrsenstva !

I na primer sve države sveta imaju svoje specijalne jedinice ali njihova uspešnost i efikasnost zavisi od kvaliteta i pravovremenih informacija o subjektu prema kome će delovati te jedinice.

Na primer sve države sveta imaju mafiju. Neko veću, neko manju ali samo država sa snažno razvijenom obaveštajnom službom može blagovremeno kontrolisati i preduzimati mere i radnje ka istoj toj mafiji.

Zakljucak svega navedenog je INFORMACIJA. Obaveštajni podaci i informacije su ono što će čuvati državu i narod. Angažovanje vojske i policije je uspešno samo ukoliko imamo kvalitetne podatke. Sve ostalo je nasumično igranje ljudskim životima.

foto: Twitter/Printscreen

Znate li ko vlada celim svetom?

Informacije !

O specijalnim operacijama izraelskih službi možemo govoriti satima. Nadam se da nismo bili dosadmi, ali pokušao sam da Vam predočim šta čini jaku obaveštajnu službu. Jaka obaveštajna služba je preteča jakih vojnih i policijskih snaga, specijalnih jedinica.

Uostalom, na početku najnovijeg sukoba između Izraela i Hamasa, koji još uvek traje, izraelske bezbednosne snage su u samo par dana, likvidirale pet najistaknutijih funkcionera vojnog krila Hamasa. Takođe su i srušili najveći deo tajnih, podzemnih tunela za koje je Hamas bio ubeđen da izraelska služba ne zna toliko detaljno sve .

Kurir.rs/Bezbednost i nauka