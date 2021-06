SUPERMEN MODI: Indijskom premijeru ni pandemija korone ni hiljade mrtvih ne mogu nista

"Svet nikada neće videti lidera poput Modija", kaže 47-godišnji profesor hirurgije iz Varanasija. "On nije čovek, on je supermen, svetac", dodao je on.

Poput drugih Modijevih pristalica, Tivari se hvali da premijer koji ima 70 godina radi više od 18 sati dnevno i nikada nije uzeo slobodan dan u poslednje 23 godine, što je nešto što zvaničnici Modijeve BJP stranke stalno ponavljaju.

Upravo je ta predstava vrednog čoveka iz naroda koji nema mnogo vremena za privatan život ali ima za jogu i hindu veru, donela Modiju ubedljivu pobedu na opštim izobrima u Indiji 2019. Hindu nacionalistička agenda njegove stranke privukla je 100 miliona glasača više od glavne opozicione stranke.

Modi, koji je na čelu Indije od 2014. godine, izuzetno je popularan uprkos neuspelim pokušajima da pokrene posustalu ekonomiju, otvori milione novih radnih mesta i obezbedi zdravstvenu negu najsiromašnijim.

Indija sada grca pod katastrofalnim drugim talasom koronavirusa zbog kog su krematorijumi u ovoj zemlji prepuni tela koja čekaju da stignu na red a zdravstveni sistem je kolabirao. Modi se našao na udaru kritika zbog lošeg vođenja korona-krize, održavanja predizbornih mitinga bez maski i fizičke distance i zbog toga što nije zabranio milionima hodočasnika da dođu na Kumb Mela verski festival koji je doprineo dramatičnom skoku infekcija.

Kao što je pandemija doprinela porazu Donalda Trampa u Americi, i Modi je "gotovo sigurno" pretrpeo politički udarac, smatra Aštuš Varšni, direktor Centra za savremenu jugoistočnu Aziju na Univerzitetu Braun. "Večiki deo njegove baze je razočaran jer su izgubili svoje najmilije. Izgubili su braću i sestre, roditelje, decu", rekao je on.

foto: AP Amit Sharma

Modijeva lojalna baza pristalica

Modi ima 70 godina ali i legije mladih pristalica. Rišab Mehta, 24-godišnji student podržava Modijev nacionalizam i ceni odluku lidera da unapredi odbrambeni sistem zemlje. Na pitanje CNN-a o broju umrlih od korone, Meta kaže da su brojeve naduvali Modijevi protivnici kako bi mu uništili imidž i inkriminisali centrlanu vladu.

Iako su mu prijatelji umrli od korone, čak je jednog i sam odveo do bolnice u Nju Delhiju gde je opisao haotičnu scenu ljudi koji viču, kašlju i plaču od očaja, njegova podrška Modiju je nepokolebana.

Sa druge strane, većina eksperata i Modijevih kritičara ne slaže se sa Mehtom i kažu da je broj umrlih od kovida 19 značajno umanjen i da postoje dokazi za to. Pitanje je samo da li to vlada radi namerno ili Indija jednostavno ne može da izračuna pune posledice pandemije.

I Vagiša Soni, 29-godišnja naučnica u Delhiju je vatreni Modijev pristalica. Soni je radila na prikupljanju i dopremanju kiseonika bolnicama. I iako je i ona izgubila prijatelje zbog korone, i dalje vidi nešto veliko u Modiju. "Uvek sam smatrača da je on jedini lider koji može da nas izvede iz svega ovoga", kaže.

Što se pandemije tiče, Soni tvrdi da broj umrlih po glavi stanovnika u Indiji nije toliko loš koliko se čini ljudima sa strane. Podseća i da SAD takođe nisu mogle da se snađu sa pandemijom, a imaju najbolju opremu i medicinsku strukturu.

"Prirodno je što ni Indija nije mogla da se izbori sa time" a korišćenje Modija kao "vreće za udaranje" nije fer, smatra Soni.

Soni je u pravu, navodi CNN. Indija ima mnogo više stanovnika nego većina drugih zemalja a podaci Džon Hopkins univerziteta, koji prati globalne brojke pandemije, pokazuju da je stopa smrtnosti na 100.000 ljudi 22, što je mnogo niže nego u SAD gde je 179.

Indija je u maju registrovala više od 400.000 infekcija u jednom danu, što je apsolutni crni korona rekord a 24. maja broj umrlih od posledica ove bolesti premašio je 300.000, a strahuje se da je stvarna brojka mnogo veća.

foto: EPA / IDREES MOHAMMED

Modijevci gube poverenje u stranku

Posledice pandemije najbolje se vide u ruralnoj Indiji gde je nedostatak bolnica, lekara i opreme primorao ljude da putuju kilometrima kako bi dobili pomoć, zbog čega se strahuje da ima još hiljade i hiljade neprijavljenih smrti.

Bivši pilot iz Bihara koji nije želeo da da svoje ime iz straha za svoju bezbednost, prvobitno je glasao za Modija jer je verovao da će on uneti promene i mladima otvoriti radna mesta. Sada se, videvši posledice kovida 19 na svoje selo, okrenuo protiv njega.

"Ako odete u moje selo i kažete Modijevo ime, ljudi će hteti da vas ubiju. Besni su. Ne žele da čuju njegovo ime", rekao je on.

Rekao je i da su privatne ambulantne seljanima naplaćivale sumanute cifre kako bi iz odvezli u bolnicu udaljenu 90 kilometara a da je potražnja za osnovnim lekovima poput paracetamola skočila nebu pod oblake. "Ako imate novca, preživećete. Ako nemate, umrećete", rekao je on.

Ašutpš Varšni sa Brauna kaže da Modijeva politička sudvina zavisi od toga da li će se na sledećim izborima 2024. pojaviti neki očigledan protivkandidat.

Iako je teško sprovesti istraživanje javnog mnjenja zbog ogromne populacije, postoje neki pokazatelji da Modijeva popularnot opada van država koje nisu uporište njegove BJP stranje. Na lokalnim izborima u Zapadnom Bengalu, Modijeva stranka je "na mišiće "izvojevala većinu.

Modijeva vlada, svesna da im moć klizi iz ruku, sada pokušava da povrati kontrolu nad narativom koji dovodi u pitanje Modijev status spasioca Indije. U Delhiju je nedavno uhapšeno 25 ljudi zbog lepljenja plakata koji su kritikovali Modija zbog izvoza vakcina u druge zemlje.

Policija u Utar Pradešu takođe je podigla optužnicu protiv 26-godišnjaka koji je pokušavao da preko Tvitera pronađe bocu sa kiseonikom za umirućeg deku. Tviter je uklonio veliki broj postova gde se Modi kritikovao iz straha da na sebe ne navuku bes njegove vlade.

Modijeva budućnost zavisi od toga koliko će imati uspeha u skretanju krivice za pandemiju na lokalne lidere.

Problem je što su lokalni lideri ograničeni fondovima koje dobijaju. OECD podaci pokazuju da Indija troši vrlo malo novca na zdravstvenu zaštitu, manje od 4 posto BDP-a. Amerika troši 17 posto, Ujedinjeno Kraljevstvo oko 10.

Uspeh "Modikera" - šeme zdravstvene zaštite za najsiromašnije koja je obećana 2018. uoči izbora, je ogrnaičen jer sredstava nema dovoljno a stručnjaci sumnjaju da će uspeti da promeni situaciju.

Čak se i dugogodišnji birači BJP-a pitaju da li Modi treba da ostane na svom radnom mestu. "Žena mi je poslala poruku da je bolnica ostala bez kiseonika", rekao je bivši Modijev glasač koji je želeo da ostane anoniman. Kaže da su on i njegova porodica generacijama glasali za hindu nacionalističke partije.

Međutim, kada mu je žena umrla od korone, on više nije u stanju da oprosti čoveku koga je do skora podržavao.

"Pokušavao sam da se dokošam nekih boca sa kiseonikom, ali bez uspeha. Nije bilo nikog da mi pomogne. Nisam mogao ništa da uradim. Svaka zemlja na svetu brije o svojim građanima, ali ne i Indija. Krv je na njihovim rukama", rekao je on o BJP-u. "A ta krv se nikada neće oprati."

Kurir.rs/K.P.