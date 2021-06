OVOG LETA AMERIKU ČEKA PAKAO: Već sada probijeni mnogi temperaturni rekordi, slede suša i nestašica struje VIDEO

Vrućina se stvara u regionu koji doživljava rekordnu sušu, što dovodi do opasnih vremenskih uslova za požare, naprezanja električnih mreža i daljeg smanjenja zaliha vode. Sama vrućina može se pokazati smrtonosnom.

Iako je naročito jugozapad naviknut na vruće vreme, ovaj događaj bi mogao oboriti rekord svih vremena na normalno vrućim mestima poput Las Vegasa, gde bi rekord od 47 stepeni celzijusevih mogao bude oboren, a preko noći temperatura neće pasti ispod 32 stepena.

Toplotni talas zahvatio je region od Novog Meksika do Kalifornije, severoistočno do Jute, pa sve do severa do kanadske granice, a temperature su se približile obeležavanju veka u utorak u Viomingu i Montani.

U ponedeljak je mesto Helena, Montana, zabeležilo 40 stepeni, što je novi rekord u mesecu junu. Solt Lejk Siti je dostigao 39, najvišu temperaturu tako rano u sezoni.

Prognostička služba Nacionalne meteorološke službe u Las Vegasu upozorava na značajne prijetnje životu i infrastrukturi od utorka do subote dok se vrućina jača i odbija da popusti.

Prognozeri NVS zabeležili su u ponedeljak da je poslednji put vrućina slične veličine i trajanja nastupila krajem juna do početka jula 2013: "Tokom tog događaja, Južna Nevada je videla skoro 30 smrtnih slučajeva i preko 350 povreda povezanih sa vrućinom, kao i privremene nestanke struje".

Toplota će povećati potražnju za energijom u vreme smanjenog učinka u hidroelektranama. Takođe će dodatno isušiti zemljište, šireći područje "ekstremne" na "izuzetnu" sušu, najgore kategorije.

Jezero Mid, najveće zapreminsko jezero u zemlji, već je dostiglo svoj najniži nivo. Ovaj toplotni talas će verovatno isušiti još više vode. Kalifornijski zvaničnici osigurali su više snabdijevanja električnom energijom koja će biti uvedena u državu tokom toplotnih talasa ove godine, nakon što su 2020. godine uvedena ukidajuća isključenja. Ali regionalne vrućine poput ovog opteretiće mrežu otežavanjem uvoza energije iz drugih država.

Do sada, Cal ISO, koji upravlja državnom mrežom, ne planira da primenjuje neprekidna isključenja ili upozoravajuća upozorenja kako bi podstakao stanovnike da štede energiju, mada bi se to moglo promeniti.

ERCOT, teksaški mrežni operater, zatražio je od stanovnika da smanje upotrebu električne energije u ponedeljak i utorak, pošto je nekoliko elektrana bilo u padu u trenutku kada su se temperature penjale. Ukupan iznos prekida proizvodnje je oko 11.000 megavata, što je mnogo više od proseka u ovo doba godine. Ispadi su prvenstveno postrojenja na prirodni gas, naveo je ERCOT.

Potražnja za energijom može skočiti do junskog rekorda usled trocifrene vrućine i visoke vlažnosti, upozorio je ERCOT.

Toplotni talas i suša jačaju jedni druge. S obzirom na suvoću, više sunčevog zračenja može ići na zagrevanje vazduha, umesto na isparavanje vlage u zemljištu. Ovo gura temperature vazduha više.

Jedan od najsnažnijih zaključaka klimatskih nauka je da toplotni talasi postaju sve intenzivniji i dugotrajniji kako se klima sveukupno zagreva. Poslednjih godina takođe postoji trend prema oblastima visokog pritiska, poznatim kao toplotne kupole, koji blokiraju olujne sisteme i drže vruće vreme danima. Ova toplotna kupola proteže se od američko-meksičke granice do kanadske granice.

