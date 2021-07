UPOZORENJE ŠEFA NEMAČKIH OBAVEŠTAJACA: Islamisti nisu poraženi, njihov glavni saveznik je pandemija! Sada nemaju samo 1 vođu VIDEO

"Islamistički terorizam se razvio i koštao je mnogih života", rekao je Kal ove nedelje za Zidojče Cajtung. "Iako više nije bilo terorističkog napada koji se može uporediti sa 11. septembrom, povećao se broj terorističkih aktera, kao i pretnja koju oni predstavljaju."

Suzbijanje "kalifata" u Siriji i Iraku i atentat na takozvanog kalifa Abu Bakra al Bagdadija 2019. bili su ozbiljni udarci na Islamsku državu. Ali, kako Kal upozorava, ID se od tada razvio u mrežu koja se sve više širi i kojoj nedostaje centralna hijerarhija, baš kao što je to nekada činila Al Kaida.

"Bilo je naznaka da je ID značajno ojačao posle 2019. godine i gubitka teritorije", kaže Mirna el Masri iz hamburškog Instituta za globalne i regionalne studije. "Nove okolnosti su pogoršale situaciju poslednjih godina i možda zato Kahl sada o tome govori.

Prema El Masriju, pandemija pogoduje Islamskoj državi jer slabi vlasti u Iraku i širi očaj među ljudima, na primer u izbegličkim kampovima na severu Sirije. Sada postoji plodno tlo za regrutovanje novih džihadističkih paravojnih boraca.

Prema rečima našeg sagovornika, ID je delio odgovornost između komandanata zaduženih za različite regione. Pored toga, on sve više koristi mafijaške metode reketiranjem trgovaca naftom ili pranjem novca putem hotela, prodaje nekretnina ili automobila u Iraku, Siriji, Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Ovo je otežalo nemačkim i drugim službama da nadgledaju situaciju", kaže Erik Stolenverk, stručnjak za terorizam i regiju Sahel iz istog hamburškog instituta. Dodaje da je ID ojačao veze u podsaharskoj Africi, a posebno u Sahelu, geografskom pojasu koji se prostire od istočne do zapadne Afrike, južno od pustinje Sahare.

Kao što je rekao glavni obaveštajac Kal, jedini način za borbu protiv terorističkih organizacija poput ID je "jačanje monopola državne moći, izgradnja državnih struktura, garantovanje sigurnosti". "Moramo da pomognemo državama da povrate kontrolu ili je bar zadrže gde mogu", rekao je, misleći na zemlje poput Burkine Faso, Nigerija i Nigerije.

Istraživač El Masri slaže se da je slaba država glavna korist terorizma. "Jer Islamska država funkcioniše kao alternativna država: svojim članovima nudi prihod, sigurnost i socijalnu mobilnost. Drugim rečima, oni mogu preuzeti ulogu države."

Ali Stolenverk nije siguran da je jačanje država dovoljno. "To su regioni u kojima dominiraju autokratski režimi. Ako podržavate samo državnu silu koja represira stanovništvo, to može imati suprotan efekat, to jest, imati koristi od fundamentalističkih organizacija."

Međutim, čini se da Bruno Kal uči iz neuspelog izvoza demokratije, kao što je pokušano u Iraku i Avganistanu. "Ne bismo trebali obećavati kule i gradove poput izvoza demokratije, vladavine zakona i idile", rekao je. "Glavna stvar je uspostavljanje sigurnosti.

"Daleko smo od demokratija evropskog tipa u regionu Sahel", rekao je El Masri. "U ovom procesu sigurnost je na prvom mestu, a tek onda sve ostalo. To znači ne samo slanje trupa, kaže ona, već i vojnih instruktora koji pomažu domaćim snagama, već i humanitarnu pomoć u izbegličke kampove u Iraku i Siriji.

Kao i BND, i nemačka Služba za zaštitu ustavnog poretka, koja se bavi domaćom bezbednošću, računa da je opasnost od islamista u Nemačkoj ista kao i prethodnih godina. Među islamističkim napadima iz prošle godine su, na primer, napad nožem na homoseksualni par u Drezdenu. Smatra se da je napadač bio simpatizer islama. Jedna od žrtava je umrla.

Ova služba upozorava da bi "u bilo kom trenutku" Nemačka mogla biti pogođena složenim, dobro isplaniranim napadima koji nikada ranije nisu viđeni u zemlji.

Stolenverk kaže da najveću opasnost predstavljaju "usamljeni vukovi". "Recimo od ljudi koji se radikalizuju preko Interneta - obaveštajnim službama je veoma teško da ih nadgledaju i sprečavaju.

Poslednji izveštaj Službe za zaštitu ustavnog poretka to potvrđuje. Naime, obično takav izveštaj daje statističku procenu broja ekstremista u zemlji. Ovaj put se otvoreno priznaje da nije moguće proceniti koliko članova ili simpatizera Islamske države ili Al Kaide živi u Nemačkoj.

