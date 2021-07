VETAR KAO MUZIČKI INSTRUMENT: Muzičar iz Los Anđelesa snimio duet sa čuvenim mostom Golden gejt VIDEO

Više od godinu dana, kada je vetrtovito, most Golden gejt ispušta jezive zvuke koji dovode do ludila stanovnike San Franciska ali oduševljavaju fanove.

Sada su ti čudni zvuci koje mnogi opisuju kao zviždanje ili šapat duhova poslužili jednom muzičaru kao inspiracija za album.

Muzičar iz Los Anđelesa snimio je nekoliko dueta sa mostom i zvucima koje vetar proizvodi dok struji oko i kroz njega.

Portparol okruga Golden gejt bridž Paolo Kuslič-Švarc rekao je Gardijanu da je most počeo da ispušta zvuke prošle godine kada su vlasti postavili nove šipke kako bi čitava struktura postala aerodinamičnija.

Most jeste postao "otporniji" na jake vetrove ali se zato stanovnici zapadnog San Franciska žale na konstantnu buku koju proizvodi tokom vetrovitih dana i kažu da ih taj zvuk podseća na zvuke koje čuvari prave da bi "mučili zatvorenike".

Iako razume muke stanovnika, Mersero kaže da on doživljava most kao "najveći instrument na vetar na svetu" i kaže da ništa ne može da se poredi sa zvukom koji pravi priroda. "Tonovi se spuštaju i podižu sa vetrom i ponekad to bude toliko glasno da osećate kako vam telo vibrira", rekao je on.

Mersero je iskoritio poslednji trenutak da snimi zvuke mosta jer su zvaničnici rekli da planiraju da u narednih mesec-dva "utišaju" most.

Kurir.rs