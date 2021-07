UNOSAN POSAO: Za ovaj posao u Italiji radije biraju muškarce starije od 50 nego žene a razlozi će vas iznenaditi

U Italiji raste broj muškaraca koji brinu o starima, bolesnima i osoba sa invaliditetom. U periodu od 2012. do 2017. godine, prema podacima "INPS-a", broj Italijana negovatelja koji imaju preko 50 godina porastao je za 265 odsto.

Broj osoba starijih od 65 godina u Italiji je u velikom porastu. Razlog tome je produžetak prosečnog životnog veka, ali i što mladi odlaze iz zemlje jer im je teško da nađu adekvatan posao u Italiji.

To dovodi do porasta osoba koje ostaju same ili zbog zdravstvenih razloga imaju potrebu da neko brine o njima, u njihovom domu, jer su starački domovi preskupi za italijanske penzionere, prenosi RTS.

Iz tog razloga porodice se sve češće obraćaju negovateljicama, ali u poslednje vreme i muškarcima koji su odlučili da se bave ovim humanim, ali teškim zanimanjem.

No, nisu samo stranci ti koji se odlučuju za bavljenje ovim poslom. Naime, i muškarci koji su rođeni u Italiji i imaju više od 50 godina sve češće pružaju pomoć porodicama oko brige o starim osobama.

Za samo pet godina njihov broj je porastao sa 1.151 na 4.200.

Jedan od razloga za ovaj trend je taj što je sve više bolesnih starijih Italijana sa oboljenjima koja izazivaju invaliditet i onemogućuju im samostalni život.

Porodice se često obraćaju muškarcima i jer su snažni i u stanju su da lakše pomognu osobi koja provodi svoje vreme u krevetu ili kolicima.

Mnoge osobe zbog svog stanja, naime, nisu u mogućnosti da se pomere što znatno otežava posao.

Sličan je slučaj i sa ljudima koje imaju prekomernu težinu.

Na italijanskom tržištu, međutim, osobe koje imaju preko 45 godina se smatraju starima za posao, te ukoliko su zbog krize izgubili posao okreću se ovoj vrsti pomoći porodicama.

Činjenica da će starijoj osobi pomoći zrelija osoba znači i da će imati teme za razgovor. Ne tako retko, traže se muškarci i zato što poseduju vozačku dozvolu što najčešće nije slučaj sa negovateljicama.

Nedavno su žene bile te koje su radile ovu vrstu posla - njih devet od deset ukupno, a više od 60 odsto bile su strankinje, najviše iz bivših sovjetskih republika, te Južne Amerike.

Italijani, u ovom momentu, navode da biraju muškarce iz te zemlje za negovatenje starijih iz više razloga. Među razlozima navode bolju interakciju - Italijani međusobno imaju bolji način komunikacije i lakše uspostavljaju prijateljstva.

Drugi razlog je taj što Italijani bolje poznaju zonu i čitavo područje zemlje, što znatno olakšava ukoliko osoba o kojoj brinu treba da putuje sa jednog na drugi kraj zemlje.

Kulturološke razlike koje su minimalne, kao i to što poseduju vozačku dozvolu što je redak slučaj sa negovateljicama i negovateljima iz drugih zemalja, takođe su razlozi.

Mnogim muškarcima je neprijatno da o njihovoj ličnoj higijeni brine žena i lakše im je ako im u tome pomaže muškarac, kao što je starijim gospođama draže da o njima brinu žene sa kojima mogu da razgovaraju o odeći, modi, mladosti i omiljenim receptima, još jedan je razlog.

Ovo istraživanje je pokazalo da će u budućnosti biti sve više negovatelja muškaraca, kao i Italijana i da će broj ljudi koji se bave ovim zanimanjem porasti sa trenutnih 870.000 na 1,4 miliona u 2025. godini.

Istraživanje, koje su sproveli "Domina Nacionalno Udruženje za zaposlene" u ovom sektoru i "Fondacije Moresa", pokazuje da se plate kod negovatelja kreću od 9.000 do 17.000 evra godišnje, čemu treba dodati i hranu i smeštaj koji im omogućavaju porodice ljudi kod kojih su zaposleni.

