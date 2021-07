VIŠE OD 15 POŽARA BUKTI NA SICILIJI: Sa plaže evakuisano oko 150 turista! Palermo prekriven pepelom! (VIDEO)

#Incendiboschivi, nelle ultime 24 ore svolti dai #vigilidelfuoco oltre 800 interventi: 250 in Sicilia, 130 in Puglia e Calabria, 90 nel Lazio e 70 in Campania. Prosegue il lavoro delle squadre a Catania, a Palermo e nel siracusano (nelle foto) [#31luglio 8:30] pic.twitter.com/0gJdNfHaVI