HOROR Najbrutalniji narko-kartel u Meksiku preti da će ubiti popularnu novinarku!

Maskirani i dobro naoružani Pripadnici narko-kartela Halisko nju dženerejšn foto: PrintScreen

Meksička policija je pojačala bezbednost popularne voditeljke Azucene Uresti sa televizije Milenio nakon što se ona našla na meti najmoćnijeg narko-kartela u zemlji! Naime, objavljen je video-snimak na kojem sedmorica do zuba naoružanih i maskiranih muškaraca direktno prete poznatoj novinarki.

Borba za prevlast

Muškarac, koji se nije predstavio, tvrdi da se obraća u ime kartela Halisko nju dženerejšn kartel (CJNG) i navodi da televizijska stanica Milenio ne izveštava kako bi trebalo i da favorizuje takozvane grupe za samoodbranu, koje se bore protiv kartela. On je u snimku izneo direktnu pretnju novinarki Azuceni Uresti: - Nateraću te da pojedaš sve što si rekla, čak i ako me optuže za ubistvo! - zapretio je on.

Ko je Halisko njuz dženerejšn - Ucenjena glava vođe kartela Narko-kartel Halisko nju dženerejšn uz kartel Sinaloa spada u najbrutalnije i najjače u Meksiku. Vođa ovog kartela je Nemesio Osegvera Servantes i Sjedinjene Države su njegovu glavu ucenile na 10 miliona dolara. Toliko daju za informaciju koja bi dovela do njegovog hapšenja. Njegov kartel je prošle godine izveo napad na centar za rehabilitaciju, gde su se lečili zavisnici od droge. U tom bezumnom napadu ubijeno je 26 osoba. Kartel je osnovan 2009. i sedište mu je u Gvadalahari, gradu na zapadu zemlje. Veruje se da ima do 20.000 pripadnika, najveću zaradu ostvaruje od trgovine drogom, ljudima, oružjem...

Zanimljivo je da kartel u video-snimku navodi da podržava slobodu izražavanja u medijima, ali ističe da mora da postoji uravnoteženo izveštavanje bez favorizovanja neke od suprotstavljenih strana. Maskirani muškarac na snimku tvrdi i da su grupe za samoodbranu takođe odgovorne za trgovinu drogom i da se one sa kartelima zapravo bore za prevlast. Televizija Milenio i novinarka Uresti nisu komentarisali pretnje. Ipak, na društvenim mrežama se oglasio Hesus Ramirez Kuevas, portparol predsednika Andresa Manuela Lopeza Obradora: - Vlada Meksika će preduzeti sve neophodne mere kako bi se zaštitili novinari i medijske kuće koji su meta pretnji narko-kartela - naveo je on u poruci na Tviteru.

Ubijena 32 novinara

Upućeni tvrde da su građani koji su se samoorganizovali da bi se suprotstavili narko-kartelima najzaslužniji za smanjenje nasilja. Posebno ističu državu Mičoakan, gde su zvanične službe bezbednosti bile nemoćne u borbi protiv kartela.

Osuđen na doživotnu u SAD... El Čapo foto: EPA/Jose Mendez Borba za prevlast - Otmica Čapovih sinova Pripadnici kartela Halisko nju dženerejšn su izveli nekoliko masakara, ali im je najpoznatija akcija ona iz avgusta 2016, kada su oteli sinove Hoakina Guzmana, poznatijeg kao El Čapo, prvog čoveka kartela Sinaloa. Oni su oteli Hesus Alfredo Guzman Salazar i Ivan Arhivaldo Guzman Salazar dok su bili u restoranu "La Leče" u odmaralištu Puerto Valarta. Sinovi vođe kartela Sinaloa su oslobođeni posle pregovora, a ova otmica je predstavljala javno poniženje za kartel Sinaloa, koji je važio za najmoćniji u Meksiku.

Prema zvaničnim podacima, u Meksiku je 2020. godine ubijeno 32 novinara i ova država je na vrhu liste najnebezbednijih za novinare. Pretnje novinarima na lokalnom nivou su česte u Meksiku, ali ovo je prvi put da se pretnje novinarima iznose na nacionalnoj televiziji.