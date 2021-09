PARLAMENT JE MOJE POZORIŠTE Pismo Vinstona Čerčila prijatelju na aukciji

Pismo Vinstona Čerčila iz 1929. godine u kojem on naziva donji dom britanskog parlamenta svojim ''pozorištem'', ali i u kom piše da razmišlja da napusti politiku, sledeće nedelje će se naći na aukciji u Londonu.

U pismu koje je napisano na pisaćoj mašini a upućeno njegovom prijatelju Frederiku Ponsbiju, budući radtni premijer pisao je o bavljenju ''ugodnijim i profitabilnijim'' poslovima od poslanika u parlamentu, piše Rojters, a prenosi Ekonomik tajms.

Nekoliko meseci ranije, u maju 1929. godine, konzervativci su izgubili na izborima i na njihovo mesto je došla vlada laburističke manjine, iako je Čerčil zadržao svoje mesto člana parlamenta za Eping.

-Čerčil je razmišljao o svojim narednim koacima, rekao je Meju Harli iz aukcijske kuće Bonam.

-On je u to vreme krenuo na turu po Americi, na veliki odmor sa porodicom i pisao je svom velikom prijatelju. U tom pismu je Čerčil naveo da je donji dom uvek bila njegovo pozorište, tako da još uvek nije odustao do politike, dodaje Harli.

Mnogi istoričari posmatraju deceniju između 1929. i 1939. kao Čerčilove ''divlje godine'', iako je on ostao angažovan na nekoliko pitanja, uključujući Indiju i pretnju Nemačke Adolfa Hitlera, pre nego što je postao premijer 1940. godine.

Pismo će biti stavljeno na aukciju 15. septembra a očekuje se da će dostići cenu između 5.500 i 8.200 dolara.

