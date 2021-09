PROMENE Socijalisti osvajaju vlast i šalju Angelu Merkel u penziju!

Vreme je za povlačenje sa scene... Angela Merkel foto: Profimedia

Pet dana ostalo je do parlamentarnih izbora u Nemačkoj, koji su već dobili epitet "istorijski", jer će označiti definitivan silazak kancelarke Angele Merkel sa političke scene posle 16 godina provedenih na vlasti! Poslednja istraživanja javnog mnjenja pokazuju da najveću popularnost među biračima ima Socijaldemokratska partija (SPD), čiji je kandidat za kancelara Olaf Šolc, ministar finansija.

Zeleni u igri

SPD poslednje četiri godine vlada u koaliciji sa konzervativnim savezom Hrišćansko-demokratske unije (CDU) i Hrišćansko-socijalne unije (CSU), na čijem čelu je Merkelova, koju su Nemci od milošte prozvali "mutti" (mama). Prema istraživanjima javnog mnjenja, SPD ima podršku 26 odsto birača, a CDU/CSU 21. Na trećem mestu je stranka Zelenih, sa 15 odsto podrške, preneo je Bild. Upravo bi, prema očekivanjima mnogih stručnjaka, SPD i Zeleni trebalo da formiraju koalicionu vladu posle nedeljnih izbora.

Činjenice o izborima u Nemačkoj 60,4 miliona punoletnih ima pravo glasa Bira se 598 poslanika u Bundestagu Glasa se pomoću dva biračka listića (stranka i lokalni političar) Vrlo precizni izlazni podaci objavljuju se desetak minuta po zatvaranju birališta Nakon izbora slede pregovori o formiranju vlade, koji mogu da potraju Kancelara bira većina poslanika u novom sazivu parlamenta

SPD nalet popularnosti duguje izbalansiranom programu i manifestu koji predlaže reformu poreskog sistema, kao i socijalne politike, uz jak proevropski podsticaj, dok se Zeleni zalažu za fleksibilna pravila o smanjenju javnog duga. Međutim, ono što SPD ne ide naruku jeste to što birači u Nemačkoj prednost daju stabilnosti i nisu skloni velikim promenama. Plus socijalistima jeste Šolc, staloženi ministar finansija i zamenik kancelara, koji je mnogo popularniji od Armina Lašeta, naslednika Merkelove u stranci i kandidata CDU za kancelara. Uz to, SPD ima veliki koalicioni potencijal jer, osim Zelenih, u koalicionu vladu može da privuče i levicu, ali i slobodne demokrate.

Mala razlika

- Vrlo je interesantno koliko su ovi izbori nepredvidivi. Razlika je mala i nijanse će odlučivati ko će voditi zemlju posle izbora. Manje stranke su silno motivisane da uđu u vladu i postoji više koalicionih opcija koje će biti na stolu već od nedelje uveče - kaže Gerlinde Groitl, profesorka međunarodne politike i transatlantskih odnosa na Univerzitetu u Regensburg.