ŠAPTAČI AJKULAMA Drevna tradicija Papue Nove Gvineje nestaje pred podvodnim rudarenjem: Naša kultura umire! VIDEO

Da bi uhvatili ajkulu u vodama Papue Nove Gvineje, muškarci prvo pevaju. Pevaju imena predaka i tako iskazuju svoje poštovanje prema ajkuli. Tresu zvečkama napravljenim od kokosa i tako mame životinju da izađe na površinu, a onda je hvataju rukom.

Običaj "dozivanja ajkula" praktikuje se u selima Mesi, Kono i Kontu na zapadnoj obali provincije Nova Irska na Papui Novoj Gvineji, zemlji od 9 miliona stanovnika severno od Australije.

Tradicija korene vuče iz uverenja da akjule nose duhove predaka i pridržavanjem strogih protokola, "šaptači" ajkulama mogu bez opasnosti da ih uhvate i ubiju.

Seljani sada strahuju da je drevna tradicija ozbiljno ugrožena i da bi mogla već sa sledećom generacijom mogla da nestane. Na nedavnom festivalu hvatanja ajkula u Mesiju, ljudi su plakali kada se flota brodića vratila sa samo dve ajkule. Kanui koji se prazni vraćaju u luku sve su uobičajeniji prizor.

Praksu ugrožava seča šuma i postepena dezintegracija tradicionalne kulture. Lokalci, međutim, smatraju da deo krivice za nestanak njihove voljene kulturne prakse leži na industriji koja cveta u njihovim vodama: podvodnom rudarenju.

Grebanje po morskom dnu

Dok svet žestoko raspravlja da li međunarodne vode treba otvoriti velikim kompanijama zainteresovanim za iskopavanja sa morskog dna, Papua Nova Gvineja je jedno od retkih mesta na Zemlji gde se iskopavanja i podvodno rudarenje obavljaju unutar teritorijalnih voda.

Kanadska rudarska kompanija Nautilus minerals je 2008. godine poslala vladi Papue Nove Gvineje svoju procenu uticaja podvodnog iskopavanja u Bizmarkovom moru na životnu sredinu, kako bi dobili dozvolu da kopaju u vodama Nove Irske.

Nautilus je dobio dozvolu da iskošava depozte sumpora koji postoje oko hidrotermalnih otvora na morskom dnu. Određena je oblast, nazvana Solvara 1 sa planom da se fokusiraju na izvlačenje bakra, zlata, srebra i cinka iz te oblasti, svega 30 kilometara od kopna.

Kompanija je 2019. godine proglasila bankrot.

Iako su propali pre faze iskopavanja, lokalci kažu da su teške mašine Nautilusa uništile podvodni život i njihovu kulturnu praksu.

"Naša kultura umire"

Eliuda Toksok iz Mesija je majstor-šaptač. On smatra da nije samo istraživanje morskog dna poremetilo ekosistem, već i seča šuma.

"To je bilo dovoljno da uplaši ajkule", rekao je on Gardijanu. "Pre je bilo dovoljno ajkula koje smo mogli da hvatamo, bilo ih je mnogo. Svaki put kada bismo isplovili, uvek smo se vraćali sa ajkulom. Sada je sve teže. Došlo je do poremećaja u vodi i postoji mnogo buke koja plaši ajkule i tera ih daleko", dodao je on.

Posledice ne osećaju samo ribarska sela koja od ajkula preživljavanju. "Naša kultura umire", rekao je on sa tugom.

Njegov sin, Amos Lavaka kaže da je pevanje ajkulama izuzetno važno seljanima. "Kroz priče i mudrost možemo da praktikujemo ovu tradiciju i pričamo sa ajkulama. Takođe, one su naša hrana", rekao je on.

"Brodovi, seča i iskopavanja su uneli nemir na zemlju i u okean. Buka i posledice prašine i novih kretanja u vodama drže ajkule na distanci. Ne dolaze nam. Sada je teže nego ikad uhvatiti ajkule, jer se kriju", rekao je Amos Lavaka.

Nautilus demantuje da su ovako uticali na zajednice i kažu da je oblast gde su imali dozvolu da kopaju udaljena najmanje 30 kilometara od ribarskih sela. Provincijalna vlada Nove Irske je u saopštenju prosleđenom britanskom listu, rekla da je Nautilus pomogao u uspostavljanju zdravstvenih programa, učestvovao u projektima uvođenja vode i kanalizacije i izgradio most blizu Kokole.

"Jedna od mnogih prednosti podvodnog iskopavanja je što nema zemljoposednika i ljudi koji tu žive", naveo je Nautilus. Kompanija je dodala da su socijalne, kulturne i ekonomske vrednosti okeana uzete u obzir ali da je utvrđeno da imaju malo ili nimalo uticaja na predloženu oblast, Solvara 1.

"Niko ne mora da se seli, nema nikakvih društvenih uticaja", naveli su oni 2016. godine.

Godfri Džordan Abage, aktivista iz sela Kono, koji vodi kampanju protiv Solvare 1, se ne slaže sa njima.

"Postoji duhovna veza. Budite se pored obale, slušate talase, osećate talase, tu nalazite mir kada ste pod stresom, tu sedite ispod drveta dok vas hladan povetarac miluje po licu i gledate u okean. To je nešto što povezuje naš duh", rekao je on.

"Vidite da su ovi mladi ljudi koji poštuju običaj dozivanja ajkula drugačiji od ostalih, jer razumeju mudrost tog poziva: nije vam dozvoljeno da pijete, da jurite žene, ne smete da kratete...", rekao je Abage. "Ajkule mogu da vas osete i razumeju vas i veza između vas i ajkule je zapravo kako živite svoj život".

Stanovnici sela Kono hiljadama godina love ajkule na ovaj način i Abage kaže da postoji kulturna veza koja povezuje njihovu zajednicu sa morem.

"Zbog ovoga šta se dešava, bilo da je reč o buci u moru ili zvuku sonara, to remeti komunikaciju sa podvodnim životom... Zbunjuje ribu, ajkule, kitove koji tu žive, kojima je ovo dom. Sa robotima i mašinama ispod mora, poremetiće i zbuniće veze između morskih životinja", rekao je on.

"Ako ajkula umre, ostaće nam samo fotografije kao uspomene i deca će u budućnosti pitati: Da li smo zaista hvatali ajkule ovako? Da li su zaista naši dedovi to radili?"

Vlada Papue Nove Gvineje je 2011. uložila oko 375 miliona kina (oko 150 miliona australijskih dolar) u projekat, što je ogromna suma za zemlju gde je prosečna godišnja zarada 2.386 dolara. Kada je Nautilus propao, zemlja je ostala sa dugom koji je u tom trenutku procenjen na trećinu godišnjeg budžeta zemlje za zdravstvenu zaštitu.

Iako je Nautilus propao pre nego što je krenuo sa rudarenjem, dozvola za iskopavanje u oblasti Solara 1, nije povučena i sada je u rukama Nautilus Minerals niuginija, podružnice privatne grupe Deep Sea Mining Finance (DSFM).

Mnogi sada strahuju da će projekat iskopavanja morskog dna biti obnovljen. DSFM na svom sajtu Solaru 1 predstavlja kao "prvi i jedini podvodni depozit na svetu koji je potpuno odobren za rudarenje".

U julu 2020. Alijansa ratnika Solvare, koalicija zajednica koje žive na obalama Bizmarkovog i Solomonovog mora koje se bore za obustavu rudarenja, prikupila je hiljade pritužbi lokalnih zajednica, škola i crkava nakon što je dozvola obnovljena na dve godine, ali je ministar rudarstva Papue Nove Gvineje poručio da vlada neće povući dozvolu jer nijedan zakon niti odredbe ugovora nisu prekršeni.

