PUTIN UPOZORAVA: Oko 2.000 pripadnika Islamske države je na severu Avganistana! Planiraju da šire uticaj u centralnoj Aziji!

Oni planiraju da prošire svoj uticaj na centralnoazijske zemlje i ruske regione tako što će raspirivati sukobe na etničkoj i verskoj osnovi, upozorio je Putin.

Ruski predsednik je izjavio da situacija u Avganistanu izaziva zabrinutost jer postoji opasnost po centralnu Aziju i države ZND. Situacija, kako je rekao, zahteva aktivne zajedničke napore pre svega na polju borbe protiv terorizma i trgovine narkoticima.

Putin je dodao da je jasno da saradnja da talibanima mora da postoji ali da ne treba žuriti sa zvaničnim priznavanjem.

"Nema potrebe žuriti sa zvaničnim priznanjem talibana, Razumemo da s njima treba sarađivati ali ne treba žuriti. Zajedno ćemo to razmotriti, posavetovaćemo se sa vama“, rekao je ruski predsednik na sednici Saveta šefova država ZND.

On je dodao da vlada koju su formirali talibani ne odslikava čitav spektar stavova u zemlji.

"Uporedo s tim izrazili su nameru da sprovedu izbore na svim nivoima, primenjuju se mere u cilju ponovnog uspostavljanja rada državnih organa. I mi ćemo u okvir ZND pratiti da li se ta obećanja sprovode na delu“, naveo je Putin.

Proizvodnja i šverc narkoticima ostaje izuzetno veliki problem, ukazao je i dodao da će talibanima biti teško da odustanu od takvog izvora prihoda.

"Ta zemlja je glavni snabdevač opijatima u svetu, skoro 90 odsto ukupnog svetskog tržišta. Bez obzira na obećanja da će se boriti protiv proizvodnje narkotika, ne znam da li će im u stvarnosti to poći za rukom, da li žele da se time bave ili ne žele … Ranije su to radili i to uspešno“, rekao je on.

Kurir.rs / Sputnjik, Foto: EPA / ALEXEI DRUZHININ