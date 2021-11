DA LI MU SE DRMA FOTELJA? Rezultati izbora u Virdžiniji i Nju Džersiju loš znak za Bajdena pred kongresne izbore naredne godine

Republikanac Glen Jangkin pobedio je bivšeg demokratskog guvernera Virdžinije Terija Mekolifa.

foto: Ken Cedeno / POOL

Jangkin se dovoljno distancirao od bivšeg predsednika Donalda Trampa da bi pridobio umerene glasače, koji su na prošlim predsedničkim izborima glasali za Bajdena.

U Nju Džersiju, aktuelni demokratski guverner Fil Marfi u tesnoj trci je pobedio republikanca Džeka Ćatarelija, iako u toj državi ima čak milion više registrovanih demokratskih glasača u odnosu na republikanske. AP je objavio da je Marfi pobedio.

Obojica republikanaca su dobila dosta glasova u predgradjima, od neopredeljenih glasača kojima se nije dopadala Trampova politika.

S druge strane, Bajden je lako dobio i Virdžiniju i Nju Džersi na predsedničkim izborima, a ovaj razvoj situacije može da ugrozi demokratsku većinu u Kongresu kada se 2022. bude birao ceo Predstavnički dom i trećina Senata.

Ako republikanci dobiju većinu u samo jednom od dva doma Kongresa, moći će da blokiraju usvajanje Bajdenovih zakonskih predloga. Takodje, poraz demokrata u Virdžiniji daje Trampu priliku da kritikuje Bajdena i ponovo krene u izbornu trku 2024.

Bajden, čiji su prošlonedeljni rejtinzi najmanji otkako je postao predsednik, nije direktno preuzeo odgovornost za izborni poraz.

"Ljudi su uznemireni i nesigurni zbog mnogo stvari, od kovida, preko škole, do poslova, pa i do toga koliko košta galon benzina. Ako Kongres usvoji moju incijativu 'Izgradimo ponovo bolje' (Build Back Better), biću u poziciji da popravim mnogo toga, i to brzo", kazao je predsednik SAD.

Lideri demokrata u Kongresu teže ka tome da se usvoji Bajdenov zakonski predlog o infrastrukturi vredan 2,75 hiljada milijardi dolara, kao i zakonski predlozi o socijalnoj zaštiti i klimatskim promenama.

Medjutim, demokrate medjusobno ne mogu da pomire progresivne i umerene članove stranke koji imaju različita vidjenja o zakonima.

Kurir.rs