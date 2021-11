HOROR U KAZAHSTANU: Oteli su je dok je isprobavala haljinu za matursko a onda su je njih 17 silovali četiri dana, tukli i pretili

Srednjoškolku je, kako piše Dejli mejl, 17 muškaraca silovalo, tuklo i pretilo da će je udaviti u reci ako im se suprotstavi.

Devojku, identifikovanu samo po imenu Dilnoz, navodno je drogirao taksista koji ju je povezao kući nakon što kupovine haljine za matursko veče.

U jednom trenutku, taksista je, umesto da je odveze kući, krenuo u suprotnom pravcu. Dilnoz se uplašila i počela da plaće i taksista joj je dao flasicu vode da se smiri. Voda je bila "začinjena" narkotikom od kog se onesvestila.

"Probudila sam se na obali reke. Bila sam na zemlji, potpuno gola i okružena muškarcima. Silovali su me tu i onda odveli u kuću gde su me ponovo silovai i pozvali svoje prijatelje i rekli im da dođu jer imaju devojku. Jedan po jedan, muškarci su ulazili u sobu gde su me zaključali. Tukli su me i pretili da će me udaviti u reci ako im se suprotstavim", ispričala je devojka.

Njena majka tvrdi da je zlostavljanje trajalo četiri dana. Muškarci su onda devojci vratili odeću i poslali je kući. Porodica se obratila medijima za pomoć jer policija od maja, kada je devojka silovana, nije ništa uradila.

"Slučaj je otvoren pre pet meseci. Niko nije uhapšen", rekla je majka.

Policija sada ispituje sedamnaestoricu muškaraca zbog silovanja i otmice. Policija navodi i da je majka uništila važne dokaze kada je spalila odeću u kojoj se devojka vratila kući.

Majka je objasnila da je spalila odeću "kako bi se rešila loših uspomena", preneli su lokalni mediji.

Kurir.rs