BAJDEN UPOTREBIO ZASTARELI IZRAZ ZA AFROAMERIKANCE: Tviter gori, to je iz vremena kada je vladala rasna segregacija VIDEO

Bajden je slavnog bejzbol igrača Satčela Pejdž nazvao "velikim crncem tog vremena", dok je penzionisanom diplomati Donaldu Blinkenu poželeo srećan rođendan tokom njegovog govora na Dan veterana. Ali on se pozivao na činjenicu da je Pejdž većinu svoje karijere proveo u onome što je poznato kao Crnačka liga. Termin je bio prihvatljiv u uobičajenoj upotrebi tokom 1930-ih i 1940-ih, kada je igrao legendarni bacač. Pejdž je takođe igrala u Major ligi bejzbola nakon što je bila rasno integrisana.

„Usvojio sam stav velikog crnca u to vreme, bacač u Ligi crnaca, postao je sjajan bacač u profesionalcima i Major ligi bejzbol posle Džekija Robinsona“, rekao je Bajden, prepričavajući pobedu koju je Pejdž izneo sa 47 godina. Upitan o njegovim godinama, Pejdž je rekao da je odgovorio: „Gledam na to ovako: koliko bi imao godina da znaš koliko imaš godina?“

Bajden je rekao: „Ja imam 50 godina, a ambasador 47. Moral priče je bio da godine nisu važne za postignuće.

Blinken, otac državnog sekretara Antonija Blinkena, napunio je 96 godina u četvrtak. Bajden, najstariji čovek koji je bio predsednik, napuniće 79 godina kasnije ovog meseca.

Crnačke lige su postojale kada su crni igrači bili isključeni iz Major lige bejzbola zbog rasne segregacije.

Konzervativni operativci proširili su snimak Bajdenovog verbalnog pogrešnog koraka dok su ljudi na Tviteru raspravljali o njegovoj upotrebi reči „crnac“.

„Kad Džo Bajden govori o Sačel Pejdž kao o 'velikom crncu u to vreme' zvuči jednako strašno koliko biste mislili da bi to moglo da bi moglo da bude,” tvitovao je For America, konzervativni sajt čiji nalog na Tviteru ima skoro 150.000 pratilaca.

Stariji Blinken je bio ambasador u Mađarskoj za vreme bivšeg predsednika Bila Klintona do 1997.

Pejdž se povukao nakon što je odigrao svoju poslednju profesionalnu bejzbol utakmicu 1966. i primljen je u bejzbolsku kuću slavnih pet godina kasnije. Umro je 1982. godine.

