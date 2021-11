ONI ODBIJAJU VAKCINU, A IMAJU MOĆ DA BLOKIRAJU AMERIKU: Nametanje će samo pogoršati problem koji davi i SAD i ostatak sveta! VIDEO

„Pokušali smo da budemo veoma jasni administraciji – razumem logiku iza toga – ali ako to uradite, to su posledice“, rekao je predsednik ATA Kris Spir. „Dakle, ako pokušavate da rešite problem lanca snabdevanja, vi ga zapravo pogoršavate i zapravo štetite samom problemu koji pokušavate da rešite.

ATA je najveća nacionalna trgovinska grupa za transport. Spear je svedočio pred Komitetom za transport i infrastrukturu Doma o problemima u lancu snabdevanja.

Americi trenutno nedostaje oko 80.000 kamiondžija u poređenju sa nivoom pre pandemije. Ako se primeni Bajdenov rok za vakcinu od 4. januara, industrija će izgubiti 37% svojih kamiondžija, ili 2,5 miliona ljudi, prema istraživanju ATA.

Anketa se „ponovo vratila jer je 37% vozača ne samo reklo 'ne', nego 'dođavola ne'," svedoči Spir. „Ne radi se o tome da budemo protiv voska – premeštali smo komplete za testiranje vakcine.

Kongresmen Dag LaMalfa, republikanac iz Kalifornije, rekao je za Vašington Egzaminer da je lanac snabdevanja katastrofa jer su i Bajden i guverner Gevin Njusom više fokusirani na klimatske promene i vakcinaciju dece. Luke Los Anđelesa, najprometnije na zapadnoj hemisferi, imaju podršku sa 106 brodova za snabdevanje koji čekaju da se iskrcaju sa obale, prema poslednjim podacima.

„Njuzom je bio prilično nepažljiv na sve ovo… a ni Bajdenova administracija ne pomaže“, rekao je LaMalfa. „Kamiondžije su nezavisne osobe. Oni su kao kauboji sa autoputeva i ne žele da ih guraju okolo."

Spear je takođe svedočio da je kažnjavanje otpremnika za pune kontejnere koji se predugo zadržavaju u lukama loša ideja jer se cena jednostavno prenosi na potrošače. Luke u Los Anđelesu i Long Biču uvele su takve kazne prošlog meseca kao način da se reše zaostaci.

„To je samo još jedan sloj koji ćemo morati da podnesemo. Mislim da to nije dobro rešenje“, rekao je Spir. "To je samo jedna tačka gušenja od mnogih." On je dodao da je problem jednostavno previše kontejnera naslaganih u lukama i nedovoljno vremena da se oni raščiste.

Republikanski poslanik Rik Kraford je upitao: „Dakle, procena kazni i naknada u vezi sa tim verovatno će samo pogoršati problem sa inflacijom?“

„Mislim da to ništa ne čini, kongresmene. Zaista ne“, odgovorio je Spir.

Kurir.rs/Vašington Egzaminer