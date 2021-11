PIPALI SU ME I GOVORILI SU MI DA IMAM G*ZU KAO GLAVICU LUKA Evo kako izgleda rad u kompaniji Tesla! Zaposlena tužila kompaniju

Radno okruženje postalo je toliko neprijateljsko da je izazvalo anksioznost, što ju je navelo da uzme medicinski odsustvo sa dijagnozom posttraumatskog stresnog poremećaja, dodala je.

Baraza je u četvrtak podnela tužbu protiv ovog proizvođača električnih vozila, na čijem čelu je multimilijarder Ilon Mask, navodeći da se u Teslinoj fabrici u Fremontu u Kaliforniji vlada klima seksualnog uznemiravanja te da su nazivanje raznim imenima i agresivno fizičko dodirivanje svakodnevna pojava.

Kolege bi za nju govorile da ima 'figuru poput flaše', 'guzu poput glavice luka' ili da je 'debeloguza', rekla je Baraza (38), u intervjuu za Vašington post. U tužbi navodi i da ju je jedan kolega uhvatio za struk i privio je uz sebe 'pritisnuvši joj torzo ispod grudi'. U drugom incidentu, drugi kolega stavio joj je svoju nogu među bedra dok se vraćala sa ručka. Taj incident potvrdila i kolegica koja je to videla. To je bila kap koja je prelila čašu, rekla je.

-Nakon gotovo tri godine ovakvih uznemiravanja, ne osećate se sigurno već potpuno dehumanizirano, rekla je Baraza, saradnica u proizvodnji koja je radila na Tesla Modelu 3.

Vulgarni komentari

U tužbi, podnetoj na kalifornijskom Višem sudu u okrugu Alameda, Baraza kaže da je bila podvrgnuta vulgarnim komentarima o svom telu te da su je saradnici često neprimereno dirali i učestalo su znali da nehajno dodirnu njenu zadnjicu.

U tužbi su opisana 'seksualna uznemiravanja u Tesli' i 'uslovi rada kao iz noćne more' kao i fabrički pogoni koji su 'više nalik grubom, arhaičnom gradilištu ili kući nekog studentskog bratstva, nego vrhunskoj tehnološkoj kompaniji u srcu progresivnog područja zaliva San Francisko'. Baraza je u septembru i oktobru uputila pritužbu samoj kompaniji i detaljno opisala svoje iskustvo u toj febrici. Međutim, kako kaže, kompanija da se nije pozabavila tim prigovorima. Zasad još nije poznato da li je kompanija interno priznala optužbe, prenosi Jutarnji list.

Interni sporovi retko izlaze na videlo, tvrde zaposleni, a tužbe su retke jer kompanija Tesla od mnogih radnika zahteva da potpišu ugovore koji ih obvezuju da eventualne sporove rešavaju van suda. Barazini advokati kažu da je takav sporazum 'nezakonit i ne može se sprovesti'.

Baraza je rekla kako se ovakvo ponašanje neguje u samom vrhu kompanije, citirajući šaljivi tvit izvršnog direktora Ilona Maska koji spominje univerzitet koji planira da otvori a koj bi se zvao Texas Institute of Technology & Science - akronim TITS, odnosno, u prevodu, 'sise'.

-To ne predstavlja dobar primer za kompaniju jer ispada da ako 'on tvituje o tome, onda mora da bude u redu, to nije fer prema meni samoj, prema mojoj porodici i prema drugim ženama koje tamo rade, istakla je.

Kompanija Tesla nije odgovorila na više zahteva za komentar. Kompanija, koja od 2020. godine nema aktivno odeljenje za odnose sa javnošću, obično ne odgovara na pitanja novinara.

Tužbu je omogućio kalifornijski Zakon o fer zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju, koji seksualno uznemiravanje i propust da se isto spreči, smatra se nezakonitim.

'Sveže meso'

Tri sadašnje i bivše Tesline radnice potvrdile su neke aspekte Barazine tužbe. Rekle su da su svedočile incidentima koji se opisuju u tužbi ili su i same doživele seksualno uznemiravanje u Teslinim objektima u Fremontu i rekle su da tamošnju atmosferu kreiraju muškarci zbog čega se žene osećaju nepoželjno.

Takva je atmosfera, kaže Baraza, posebno izražena među proizvodnim ekipama u kojima dominiraju muškarci i koji napadaju nove radnice smatrajući ih 'svežim mesom' i učestvuju u verbalnom i fizičkom uznemiravanju.

Ponašanje je navelo neke žene da uzmu bolovanje, a druge da daju otkaz.

Ova tužba podignuta je mesec dana nakon što je Tesli naređeno da isplati gotovo 137 miliona dolara radniku za koga je savezni sud utvrdio da je bio uznemiravan na rasnoj osnovi u fabrici u Fremontu. U tužbi, bivši operater liftova Oven Diaz kaže da se suočio sa neprijateljskim radnim okruženjem u Tesli koje je uključivalo 'svakodnevne rasističke nazive', uključujući i pogrdna imena za Afroamerikanca.

U svom odgovoru na tužbu, kompanija Tesla je rekla da Diaz tehnički nije bio zaposlen u kompaniji, već je bio honorarac te da nije uspeo da dokaže da su ga u fabrici maltretirali na rasnoj osnovi.

-Nastavljamo da rastemo i poboljšavamo načine na koje rešavamo probleme zaposlenih rekla je Teslina potpredsednica za ljudske resurse, Valeri Capers Vorkman.

-Povremeno ćemo da grešimo, a kada se to dogodi, snosićemo odgovornost, istakla je.

U Diazovoj se tužbi navodi da su radnici u tvrtki naišli na scenu koja kao da je 'izravno iz ere Jima Crowa' (imaginarni lik kojim se crnci prikazuju na rasistički način), a mnogi su doživjeli učestalo rasističko uznemiravanje na što nadzornici nisu reagirali.

Naleli Gamboa, bivša saradnica u odeljenju proizvodnje Tesle, rekla je da je upozorila više pozicionirane menadžere na uznemiravanje u fabrici i dala otkaz nakon što to ponašanje nije prestalo.

Biti žena koja radi u Tesli bilo je vrlo neprijatno kada su u pitanju muški saradnici, nadzornici, pefovi'', rekla je.

-Vidjela sam to svojim očima i sama sam kroz to prošla, istakla je.

Žene zlostavljačice

U nekim slučajevima, žene su i same preuzele takvo ponašanje, ispričala je Gamboa. Kako je rekla radila je na nekom zadatku kada je osetila nešto između bedara. Bila je to drška od metle koju je držala njena kolegica.

-Mislila je da je to smešno i počela je da se smeje, rekla je.

Gamboa kaže da je razgovarala sa nadzornikom o incidentu. Na kraju je premeštena na posao u drugi deo fabrike, za šta je više zaposlenih reklo da je uobičajen obrazac za one koji su se žalili na seksualno uznemiravanje.

Džejms Ramirez, koji je radio sa Barazom sve dok nije napustio Teslu prošle godine, rekao je da je svedočio kako je nazivaju raznim imenima, fizički uznemiravaju i kako menadžment uopšte nije aktivan da spreči ovakve situacije.

Tokom noćne smene, muškarci su rutinski odmeravali žene u fabrici, rekao je.

-Kada bi devojka prošetala pogonom, svi bi momci počeli da viču za njom, prisetio se.

Rekao je da mu je bilo jako teško da gleda Barazu, koju je opisao kao predanu radnicu koja je nadmašila mnoge svoje kolege.

'Rasadnik dezinformacija'

Očekuje se da će Tesla podneti odgovor na tužbu, ali bi mogli i javno da ospore tvrdnje. Kompanija je u takvim slučajevima obično nastojala da uveri radnike u svoja načela - ili se agresivno borila protiv optužbi.

Kao odgovor na tužbu iz 2017. godine u kojoj se tvrdilo da je 'rasadnik rasističkog ponašanja', kompanija je objavila post na blogu u kome je tužbu nazvala 'rasadnikom dezinformacija'.

A prošlog meseca, nakon presude na suđenju za rasno uznemiravanje, rekli su da su napori za rešavanje prigovora zaposlenih u toku.

-Iako čvrsto verujemo da činjenice ne opravdavaju presudu koju je donela porota u San Francisku, priznajemo da 2015. i 2016. nismo bili savršeni' rekla je Vorkman.

-Još uvek nismo savršeni. Ali smo napredovali u odnosu na pre pet godina, dodala je.

