AMERIČKA MORNARICA USPEŠNO TESTIRALA LASERSKO ORUŽJE: Prva meta su bili leteći dronovi, a potom i njihova pomorska verzija VIDEO

Na testu u utorak je USS Portland testirao svoj Lejzr Vepon Sistem Demonstrator na metu u Adenskom zalivu, vodenoj površini koja odvaja istočnu Afriku od Arapskog poluostrva.

Peta flota mornarice sa sedištem na Bliskom istoku opisala je vežbu kao „uspešno gađanje“ mete u izjavi. Ranije je Portland koristio laser da obori leteći dron u maju 2020.

Adenski zaliv se nalazi duž južne obale ratom razorenog Jemena, koji je u ratu otkako su pobunjenici Huti koje podržava Iran zauzeli njegov glavni grad, Sanu, 2014. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom ušla je u sukob u martu 2015, ali je sukob u pat poziciji se odugovlači godinama, postajući najgora humanitarna katastrofa na svetu i ubivši oko 110.000 ljudi.

Rat je takođe blokirao okolne vodene puteve, poput Crvenog mora i Bab el-Mandeba, koji povezuje more sa Adenskim zalivom. Ovi vodeni putevi vode do Sueckog kanala i do Sredozemnog mora, što ih čini ključnim za međunarodni transport i globalno snabdevanje energijom.

Huti su u ove vode rasporedili čamce dronove, kojima se može upravljati daljinski i poslati do cilja pre detonacije. Za ove čamce se sumnja da su izgrađeni uz pomoć Irana.

Zvaničnici Emirata su 2018. pokazali snimke za koje su opisali da dolaze sa kompjutera za čamce dronova koji su Iranci napravili komponente za sistem navođenja čamca, sa šeširom vidljivim u pozadini jedne slike koja nosi simbol iranske tvrdolinijaške paravojne Revolucionarne garde. Iran je negirao da je naoružavao Hute, iako stručnjaci Ujedinjenih nacija, nezavisni analitičari i zapadne nacije ukazuju na dokaze koji pokazuju povezanost Teherana sa oružjem.

Portland, amfibijski transportni brod klase San Antonio, ima svoju matičnu luku u San Dijegu. Brod je raspoređen kao deo grupe za amfibijsku podršku Eseksa koja se sada nalazi na Bliskom istoku.

