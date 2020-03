KINEZI UDARILI NA AMERE SVEMIRSKIM ORUŽJEM: Zbog incidenta sa razaračem odmah reagovao Pentagon (VIDEO)

Američka pacifička flota otkrila je prošlog četvrtka u izjavi da je kineski razarač tipa 052D Luiang III klase Hohhot ( broj 161) ispalio lasersko oružje, koji je očigledno deo brodskog oružnog sistema u blizini, na P-8A izviđački avion mornarice SAD.

"Laser, koji nije bio vidljiv golim okom, snimio je senzor na brodu P-8A", kaže Pacifička flota. "Laseri sa oružjem mogu potencijalno da nanesu ozbiljnu štetu posadi i pomorcima, kao i brodskim i avionskim sistemima."

Nakon što je izjava data, američka mornarica izdala je upozorenje na svom zvaničnom Instagram nalogu.

SAD su uputile zvanični protest Kini kao odgovor na incident, objavile su u ponedeljak US Nejvi Njuz pozivajući se na šefa pomorskih operacija administratora Majka Đildaja.

"Američka vlada demantovala je Kinu," rekao je on na jednom događaju u ponedeljak.

"To je prvi put da smo to videli s tog tipa broda PLA", objasnio je on i dodao: "Imamo zaštitnu opremu za svoje pilote, i što je važno da su takođe obučeni za borbu sa tim."

Američka vojska - koja je takođe poslala ratne brodove u more na testiranje laserskog oružja na brodu - imala je sličnih problema sa kineskom vojskom u prošlosti.

Na primer, Ministarstvo odbrane optužilo je kinesku vojsku stacioniranu u prvoj prekomorskoj bazi u Džibutiju da je ciljala američke vojne avione sa laserima vojne klase u 2018. Pentagon je rekao da aktivnost predstavlja "istinsku pretnju našim vazduhoplovcima".

Kaže se da je pilot C-130 zadobio manje povrede oka. SAD su optužile Kinu i zbog ovog incidenta.

Kurir.rs/Business Insider Foto: Profimedia/EPA

