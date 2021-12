MLADI VOZAČ ŠLEPERA OSUĐEN NA 110 GODINA ZATVORA: Udario u desetine vozila koja su eksplodirala i usmrtio četvoro FOTO, VIDEO

Foto: Printscreen YT/Denver7 – The Denver Channel

Rogel Agilera-Mederos (26) vozio je kamion u Lejkvudu u Koloradu kada je 25. aprila 2019. udario u dvadesetak vozila, uključujući još četiri kamiona.

Udar šlepera u druga vozila izazvao je ogromnu eksploziju i prouzrokovao vatrenu kuglu koja je zapalila obližnje automobile i kamione i ubila četiri osobe.

Nakon dvogodišnjeg suđenja, Agilera-Mederos iz Teksasa osuđen je na 110 godina zatvora. Osuđen je za svih 27 krivičnih dela.

Agilera-Mederos je u vreme nesreće radio za kamionsku kompaniju sa sedištem u Hjustonu, prevozeći drvenu građu u šleperu.

Tužioci su rekli da je jurio preko 130 kilometara na sat pre nego što je udario u kolonu automobila ispred sebe i izazvao eksploziju.

"Iza sebe je ostavio prizor jednostavno neverovatnog masakra", rekao je portparol policije Lejkvuda Taj Kantrimen na konferenciji za novinare nakon smrtonosne nesreće, napominjući da su neka tela ostala u olupini satima.

"Izgleda da će ovo biti jedna od najgorih nesreća koje smo imali ovde u Lejkvudu", rekao je Kantrimen.

U nesreći su poginule četiri osobe, Dojl Harison (61), Vilijam Bejli (67), Migel Anhel Lamas Areljano (24) i Steni Politano (69). Još šestoro je prevezeno u bolnicu zbog povreda.

Agilera-Mederos je tvrdio da su kočnice u njegovom kamionu otkazale i da je izgubio kontrolu, ali su tužioci na sudu tvrdili da je mogao da preduzme korake da spreči nesreću. Rekli su da je doneo niz loših odluka koje su dovele do nesreće.

Odbrana je tvrdila da Agilera-Mederos nije znao da mu se kočnice dime i da neće moći da zaustavi kamion. Dodali su da je niz njegovih odluka bio nemaran i da nije imao nameru da bilo koga povredi.

Međutim, osuđen je za 27 krivičnih dela, uključujući četiri tačke za ubistvo, dve tačke za napad, šest tačaka za napad prvog stepena sa krajnjom ravnodušnošću, 10 tačaka za pokušaj napada prvog stepena, jednu tačku za bezobzirnu vožnju i četiri tačke za nesavesnu vožnju koja je prouzrokovala smrt.

Pre izricanja presude u ponedeljak, Agilera-Mederos je u suzama molio sudiju da bude blag prema njemu.

"Teško. Ovo je bila užasna nesreća, znam", rekao je.

„Preuzimam odgovornost, ali to je bila nesreća. Nikad nisam razmišljao o tome da bilo koga povredim u svom životu, a Isus Hrist, on to zna, poznaje moje srce", nastavio je i dodao:

"Nisam zločinac, nisam ubica. Nesreća nije bila namerna, nije bila namerna, časni Sude. Uradio sam sve što sam mogao".

Tvrdio je da je pokušao da izbegne saobraćaj, pa je istakao da posle toga nije pobegao jer poštuje zakone.

"Želim da se izvinim, izvinite zbog gubitka, izvinite zbog povređenih. Često se pitam, Bože, zašto oni, a ne ja", zaključio je on.

Kurir.rs/Index.hr