HOROR U AMERICI: Policajku poslali na mesto pucnjave, ona prvo našla na telo svog sina!

Policijska uprava Hejzlhursta poslala je policajce na mesto pucnjave u gradu u nedelju oko 2 sata posle ponoći, a telo je prijavljeno na putu.

Šef policije Darijan Marej rekao je da je policajka koja je odgovorila na pucnjavu majka žrtve, preneo je VLBT.

„U početku smo odgovorili na poziv, ne znajući kada sam stigao tamo, osoba će biti moj sin koji je tamo ležao“, navodno je rekla Lakvandia Kuli o svom sinu, Čarlsu Stjuartu mlađem.

„Dok smo izašli, pogledala sam i pomislila: ’Ovo je moj sin, ovo je moj sin.‘ Dakle, ja bukvalno jednostavno odem u slom, znaš? Kao, zašto? Ko bi to uradio mom sinu?"

Nije identifikovan nijedan osumnjičeni za pucnjavu u 20-godišnjaka, za koga se na društvenim mrežama navodi da je bio strastveni košarkaš.

„Nisam mogla ni da verujem šta vidim“, nastavila je majka i policajka Hazlehursta. „Videla sam svog sina kako leži mrtav na zemlji. Bila je prilično panika. Bilo je jednostavno, bilo je previše”.

Darius Stevart, rođak, takođe je otišao na Fejsbuk da bi napisao počast i podelio slike žrtve.

Dok je zakazana obdukcija, šef policije Marej je rekao da se čini da je Čarls umro od prostrelne rane u glavu, kako je izvestio VLOKS. Nisu dostupni nikakvi dodatni detalji.

Njegov otac Čarls Stjuart rekao je novinarima da je njegov dvadesetogodišnjak bio dobra osoba i da je njegova smrt „traumatizujuća za celu porodicu“.

„Samo pokušavamo da se nosimo iz dana u dan. Samo pokušavam da shvatim zašto se to dogodilo i ko je to mogao da uradi", rekao je on za VLBT.

