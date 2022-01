PRVO DEČJE OMIKRON ODELJENJE: Časovi, klovnovi i lekari koji se spremaju za RAT protiv korone

Pripremajući se za priliv dece koja se bore protiv kovida-19, izraelski lekari su otvorili prvu pedijatrijsku omikron jedinicu u zemlji.

Sa omikronom koji se brzo širi u školama i drugim mestima gde ima dece, značajne hospitalizacije su neizbežne, rekao je dr Moše Aškenazi, direktor novog odeljenja u medicinskom centru Šiba.

"Čini se da je omikron manje virulentan od drugih varijanti, ali sam broj zaraženih značiće da će deca biti hospitalizovana", rekao je Aškenazi za Tajms of Izrael i dodao da trenutne brojke podsećaju na prvi talas početkom 2020.

"Imamo osećaj deža vija prvog talasa i pripremamo se za rat, kao što smo to činili u prvom talasu", rekao je on. "Nažalost, infekcija se širi toliko brzo da očekujem da će ovo novo odeljenje biti popunjeno za 10 do 14 dana, i da ćemo morati da otvorimo još jedno", dodao je Aškenazi.

Dečja kovid odeljenja bila su otvorena i u prethodnim talasima, ali su sva bila zatvorena kada se pojavio omikron. U novom odeljenju u Šibi biće prisutni medicinski klovnovi kako bi razveselili decu.

Takođe će imati novu funkciju koja nije bila prisutna u prethodnim talasima: deca će imati i školsku nastavu, kako ne bi propustila školsko gradivo.

"U našoj dečijoj bolnici imamo školu sa 110 učitelja, koji predaju lekcije hospitalizovanoj deci na tri različita jezika - hebrejskom, arapskom i engleskom, i kao na drugim odeljenjima, odlučili smo da držimo časove na odeljenju kovida", rekao je lekar.

Aškenazi je upozorio roditelje da ne popuste pred idejom da omikron izaziva relativno slabu bolest kod dece i dodao je da je prava pretnja dugi kovid koji može da usledi kao posledica zaraze omikronom.

"U prethodnim talasima imali smo sedam do 10 posto slučajeva produženog kovida ali sa omikronom, broj zaraženih je toliko velik da čak i ako samo jedan procenat dece dobije produženi kovid, to će izazvati više pedijatrijskih slučajeva dugog kovida nego delta soj", rekao je on.

Kurir.rs