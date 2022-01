DANKO BOROJEVIĆ O KRIZI U UKRAJINI Konflikt je konstruisan da se Rusija bavi sobom, kako ne bi pomogla Kini u sukobu sa SAD

Iz dana u dan raste napetost oko Ukrajine. Vašington optužuje Kremlj da planira invaziju na Ukrajinu, što Moskva demantuje i traži garancije od Zapada da se NATO neće širiti dalje na istok.

Geopolitička bitka za Ukrajinu se nalazi na vrhuncu i pitanje je kada će se zaista desiti kuliminacija, Postoje oni koji smatraju da ovo samo pokazivanje mišića i da je ovo uvertira verovatno u novu podelu Evrope i formiranje intersnih sfera.

Ovo smatra i vojni publicista Danko Borojević, koji navodi da je CIA podelu Evrope uradila još početkom prošle decenije.

"SAD su još tad znale da će ući u sukob sa Kinom. Budući da je bezbednosna konfiguracija Evrope postavljena još 1975. u Helsinkiju. Međutim, nestankom SSSR, ostale su samo SAD. Tako je narušena uspostavljena konfiguracija. SAD nije u interesu jaka EU niti Rusko-kinsko spajanje", dodaje on.

O trenutnoj eskalaciji krize u Ukrajini kaže:

"Sukob u Ukrajini, jednostavno je konstruisan da se Rusija bavi sobom, kako ne bi pomogla Kini u sukobu sa SAD. Amerikancima nije u interesu jaka Kina. Istovremeno SAD ne žele Rusiju sa Kinom, već istu na svojoj strani. Ali, ne kao jednakog partnera već kao poslušnika u sprovođenju USA interesa.

Dve nove Evrope

Borojević dodaje da po SAD EU treba nestati i biti podeljena na EEZ, novu Evropu i Pravoslavnu Evropu.

"To je trebalo biti završeno još 2020. godine. Međutim, sad je to proglonirano do 2035 Izgleda da sve ne ide po SAD planu. EU nije u interesu sukob sa Rusijom, pre sevega Nemačkoj i Francuskoj. Možemo očekivati dogovor SAD i Rusije i novu Evropsku bezbednosnu podelu", zaključuje on.

Tomo Đurin, bivši pukovnik Vojno-obaveštajne agencije, gostujući u emisiji Puls Srbije na Kurir TV u utorak smatra da rat Ukrajine i Rusije nije moguć.

"Putin je već rekao da nema nameru da ratuje. Sukob je moguć. Na ukrajinskoj strani ima čitav niz paravojnih, parapolicijskih i drugoih organizacija, a na ruskoj strani toga nema. Problem je što je potpisan sporazum kojeg se Ukrajina ne pridržava. Americi je u interesu da dođe do konflikta. Još je Kajzer Vilhelm Drugi: Rusiju ne možete poraziti, pre nego što potazite Ukrajinu. Amerika je davno napravila plan, kako da se demotira Sovjetski savez i da se pobedi. Sve je u resursima. Taj plan je objavljen 1979. godine, a napravljen 1949. godine. I on se ostvaruje. Taj plan držan je u tajnosti, nije sa engleskog prevođen ni na jedan jezik - rekao je Đurin.

Bivši pukovnik Vojno-obaveštajne agencije Tomo Đurin ističe i kako i na koji način Rusija i Sjedinjene Američke Države raspoređuju svoju vojsku.

"SAD su jasno rekle da nisu spremne na vraćanje odnosa. Čitav niz akcija koje su sprovele veoma ih je koštalo. Amerika oseća da ima prednosti. Amerika raspoređuje vojsku unutra svojih saveznica u NATO, a Rusija raspoređuje vojsku u svojim granica", rekao je pukovnik Đurin.

