NEBESKI ŠPIJUNI NAD EVROPOM Ovim letelicama NATO pakt osmatra granice Rusije i Belorusije i prati dešavanja na Krimu i Donbasu!

Earlier today, eight Swedish and US aircraft flew sorties over Ukraine, the Black Sea, and the Baltics: US: - RC-135W (JAKE11) - RC-135V (HOMER31) - RQ-4 (FORTE12) USN EP-3E (TI46) US Army ARTEMIS (BRIO68) NATO E-3A (NATO01) Swedish: - S100D (SVF604) - S102B (SVF623) 1/4 pic.twitter.com/Am8o2XAW1u