LJUDI BEŽE IZ UKRAJINE! Srbin iz Kijeva opisao stanje u toj zemlji: Aerodromi su puni, na ulicama nema ljudi, vlada strah

U slučaju ruske invazije, NATO ne planira da rasporedi trupe u Ukrajinu, što je u saglasju sa onim što Lavrov poručuje iz Moskve - Ukrajina nije spremna da postane članica NATO-a.

U drugom planu je informacija da britanski ministar odbrane Ben Volas stiže u posetu Mađarskoj, Sloveniji i Hrvatskoj. Ministar odbrane će pre toga zajedno sa ministarkom spoljnih poslova Liz Tras posetiti Rusiju.

Da li će zapaljiva retorika zapaliti plamen sukoba oko Ukrajine ili je ipak samo spin za zauzimanje boljih geostrateških pozicija pred konačnu odluku? Govorićemo o tome s našim gostima u devet časova.

- Glavni subjekat u celoj priči je Ukrajina. Ono što malo ko kod nas zna, a to je da u ukrajinskom parlamentu postoje klanovi koje vode oligarsi. To su grupe parlamentaraca, koje pripadaju jednoj, drugoj ili trećoj grupi. Oni su ti koji vode politiku u državu. Zelenski ima problem i sa Zapadom i sa Rusijom, i sa lokalnim svojim oligarsima. Meni se čini da je više ugrožen on, nego bilo ko drugi. Njegova politika je postala agresivna. - rekao je Dragan Stanojević, predsednik Skupštine dijaspore i Srba u regionu.

Dragan Stanojević, predsednik Skupštine dijaspore i Srba u regionu se osvrnuo i na atmosferu među narodom u Ukrajini.

- Postoji strah. Znate, u Kijevu ovih dana nema gužve, a inače su veće nego i u Beogradu. Aerodromi su puni, mnogo je aražmana prodato, ljudi jednostavno beže.

Prof. dr Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije smatra da Rusija nema interes da ratuje i da bi šteta od nekog sukova bila prevelika.

- Prevelika je šteta od nekog sukoba. Rusija nema toliko interesa da intervenišu u Ukrajini. Ukrajina je jedna vrlo problematična zemlja, u kojoj dominiraju oligarsi - rekao je prof. dr Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije.

