VUPI GOLDBERG SUSPENDOVANA ZBOG NEGIRANJA HOLOKAUSTA: Holivudska zvezda se obrukala

Američka glumica Vupi Goldberg (66) suspendovana je na dve nedelje iz emisije "The View", koju vodi na televiziji ABC, jer je tvrdila da Holokaust nema veze s rasizmom, objavila je rukovodilac odeljenja za vesti Kim Godvin.

Uprkos tome što se Goldbergova dvaput izvinila zbog izjave koja je izazvala bes i kritike javnosti, najpre u ponedeljak u emisiji "The Late Show", a potom ponovo u sledećoj emisiji "The View" u utorak ujutro, predsednica ABC Njuza je pojasnila da smatra da to nije dovoljno.

- Odmah stupa na snagu - suspendujem Vupi Goldberg na dve nedelje zbog njenih pogrešnih i štetnih komentara. Iako se Vupi izvinila, zamolila sam je da izdvoji malo vremena te da razmisli i shvati kakav uticaj mogu imati njene izjave. Svi zaposleni solidarni su s našim jevrejskim kolegama, prijateljima, porodicama i zajednicama - napisala je Godvinova na Tviteru.

Kurir.rs